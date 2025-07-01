Özgür Özel, Berlin'de SPD'li Türk kökenli vekillerle görüştü

BirGün Berlin

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) hafta sonu Berlin’de düzenlenen kurultayına katılımının ardından Federal Meclis'teki Türk kökenli SPD milletvekilleri Macit Karaahmetoğlu, Aydan Özoğuz, Derya Türk-Nachbaur, eski Milletvekili ve Berlin Çalışma ve Sosyal İşler Senatörü Cansel Kızıltepe ile bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye-Almanya ilişkileri, Avrupa’daki Türk toplumunun sorunları ve Türkiye’deki siyasi gelişmeler ele alındı. Özel, Türkiye’deki demokratik standartların güçlendirilmesi ve iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Milletvekili Karaahmetoğlu, görüşmeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sayın Özgür Özel ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye’deki son siyasi gelişmeleri ve Almanya’daki Türk toplumunun beklentilerini konuştuk. SPD olarak, Türkiye’de demokrasinin güçlenmesini ve insan hakları standartlarının yükselmesini önemsiyoruz. Ayrıca, Almanya’daki Türk kökenli vatandaşlarımızın sosyal ve siyasal katılımının artırılması için çalışmaya devam edeceğiz.“



Karaahmetoğlu, görüşmede, Türkiye’deki siyasi ve ekonomik gelişmelerin Almanya’daki Türk toplumunu yakından ilgilendirdiğine dikkat çekti ve "Almanya’da, Türkiye’de yakın akrabalık bağları olan çok sayıda vatandaşımız bulunuyor. Bu nedenle Türkiye’deki gelişmeleri de yakından takip ediyorlar. Son 10 yılda Türkiye’de yaşanan ekonomik istikrarsızlık, Almanya’daki Türkleri de endişelendiriyor" dedi.

İş Birliği ve Gelecek Projeler

Görüşmede, kardeş partiler CHP ve SPD arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi için ortak çalışmalar yapılması gündeme geldi. Özellikle gençlik değişim programları, kültürel iş birlikleri ve siyasi diyalog mekanizmalarının güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Özgür Özel’in bu ziyareti, CHP’nin yurtdışındaki Türk toplumuyla bağlarını güçlendirme ve Avrupa’daki sosyal demokrat partilerle iş birliğini derinleştirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.