Özgür Özel: Bir an önce Esad ile temas sağlanmalı, çatışma ortamı durdurulmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kilis'e geldi. İlk olarak CHP İl Başkanlığı ve Kilis Belediyesi'ni ziyaret eden Özel, daha sonra yapımı tamamlanan emekli kıraathanesi açılışını yaptı.

Özgür Özel, bu programının ardından sivil toplum örgütü ve partililerin katılımıyla düzenlenen 'Halk Buluşması'na katıldı. Salonda toplanan kalabalığa konuşan Özel, Kilis'te Suriyeli sığınmacı nüfusunun fazlalığının dikkat çekici olduğunu ifade etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bir süre önce Suriyeli sayısında ciddi azalma olduğu ve 114 bin Suriyelinin ülkesine döndüğü açıklaması yaptığını hatırlatan Özel, Kilis'te ise durumun böyle olmadığını Suriyelilerin ülkelerine dönmediğini kaydetti.

‘TÜRKİYE KİMSENİN TOPRAĞINDA GÖZÜ OLMAYAN BİR ÜLKEDİR’

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'komşunun iç işlerine karışma, komşunun toprak bütünlüğüne saygılı ol, komşudaki devlet dışı unsurları değil, komşuyu yöneten hükümeti muhatap al' dediğini ifade ederek hükümeti Suriye politikası konusunda eleştiren Özel, "Bu iktidar 2010'un başlarında 'Efendim Emevi camisine gider namaz kılarız' o ne demek Suriye'yi işgal ederiz, ele geçiririz demek. Ya da şunun doğusunda bununla gezeceğim, bunun batısında bununla gezeceğim. Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duymayan, iç savaşı kışkırtan, devlet dışı unsurları hiç utanmadan sıkılmadan Kuvâ-yi Milliye’ye, Kilis'i Fransız'dan kurtaran Kuvâ-yi Milliye 'ye, İzmir'de Yunan'ın denize döken Kuvâ-yi Milliye 'ye oradaki Özgür Suriye Ordusu’nu benzetip, orada bir iç savaşı körükleyip, buraya milyonlarca Suriyelinin gelmesine bu anlayış sebep oldu. Şimdi de kendileri ağzında bir şeyler yuvarlıyorlar ama sosyal medyadan trolleri yazanları çizenleri yok 'Fetih Hareketi', yok 'Türkiye toprak kazanıyor' diyor. Türkiye komşusuyla iyi geçinmesi gereken, Atatürk’ün vasiyetidir, komşusunun toprak bütünlüğüne saygısı olması gereken ve Türkiye bir karış toprağını vermeyen, kimsenin de toprağında gözü olmayan bir ülkedir. Böyle gördük, böyle savunmaya da devam edeceğiz. Mehmetçik yıllardır orada çeşitli harekatlarda görev yapıyor. Şehitlerimiz oluyor, içimiz yanıyor. Mehmetçik’in sonuna kadar arkasındayız. Ne ihtiyacı varsa görülsün. Zaman zaman çok zor durumlarda kalıyorlar, lojistik sıkıntıları oluyor, sonuna kadar arkasındayız. Ama savaşı değil, barışı, bir ülkenin parçalanmasını değil, o ülkenin toprak bütünlüğünü savunmak hepimizin menfaatinedir. Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad’ın ilan ettiği genel aftan Türkiye’dekiler genel aftan zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Bu konuda gerekli uluslararası temaslar sağlanmalı. Ailelerin öncüleri gidip, kendi şehirlerinin artık dönebilecekleri halde olduklarını görmeli ve hızla orası abat edilip, orada iş, aş olup bu insanlar da memleketlerine dönmelidir. Biz hem Türkiye’de hem de dünyada barışı savunuyoruz. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltuğa, onun emanetine sahip çıkıyoruz; yurtta barış, cihanda barış diyoruz” ifadelerini kullandı.

'HER EMEKLİNİN 5,5 ÇEYREK ALTIN KAYBI VAR'

Özgür Özel, 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alındığını, bugün ise en düşük emekli maaşı ile 2,5 çeyrek altın alınabildiğine dile getirerek, "Her emeklinin her ay 5,5 çeyrek altın kaybı var. Bu inanılmaz bir rakam. Bu iktidar her kesime çok zarar verdi, en çok da emekliye verdi. Asgari ücretli 17 bin 2 TL maaş alıyor. Her emeklinin en az asgari ücret alması lazım, asgari ücretin de 30 bin olması lazım. Asgari ücretli de 2002 yılında maaşıyla 7 çeyrek altın alıyordu, bugün ise asgari ücretli 3 çeyrek altın alabiliyor. Her asgari ücretlinin 4 çeyrek altın kaybı var. Biz bunu nerede kaybettik. 3 Kasım 2002'te kurulan sandıkta kaybetmiştik. Bir şey kaybedilen yerde aranır. Kurulacak ilk seçim sandığına gideceğiz neyi kaybettiysek orada bulacağız" diye konuştu.