Özgür Özel: Bir an önce tutuksuz yargılamaya geçilmeli, Ahmet Özer görevine dönmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Çatışmalı süreçlerin sona ermesi, toplumsal barışımızın sağlanması üzerine onlarca kitabı bulunan, iktidarın daha önce defalarca görüşlerine başvurduğu Ahmet Özer’in yeri cezaevi değildir. Bir an önce tutuksuz yargılamaya geçilmeli, Ahmet Özer hem görevine dönmeli hem de toplumsal barışımızın sağlanmasına katkıda bulunabilmelidir" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Özer'in "terör" dosyasından tahliye edildiğini fakat hâlâ cezaevinde tutulduğunu vurguladı.

Özel, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Tarihte görülmemiş bir adaletsizliğin ortasındayız! 19 Mart’a uzanan, araçsallaştırılmış yargı eliyle başlatılan darbe sürecinin ilk ayağı Esenyurt kumpasının üzerinden 300 gün geçti. Türkiye’nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanı, bilim insanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 300 gündür tutuklu. Esenyurt’u 300 gündür bir kayyım yönetiyor. Ahmet Özer, sözde “terör” dosyasından tahliye edildi ancak hala belediyede kayyım görev yapıyor.

"AHMET ÖZER’İN YERİ CEZAEVİ DEĞİLDİR"

Tutuklu olduğu soruşturmada ise 8 aydır iddianame bekleniyor. Tam bir yargısız infaz süreci! Çatışmalı süreçlerin sona ermesi, toplumsal barışımızın sağlanması üzerine onlarca kitabı bulunan, iktidarın daha önce defalarca görüşlerine başvurduğu Ahmet Özer’in yeri cezaevi değildir. Bir an önce tutuksuz yargılamaya geçilmeli, Ahmet Özer hem görevine dönmeli hem de toplumsal barışımızın sağlanmasına katkıda bulunabilmelidir."