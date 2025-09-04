Özgür Özel: Bir dönemin sonu, yeni bir dönemin başlangıcındayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluş haftası etkinlikleri açılışında konuştu.

CHP'nin kuruluş sürecini anlatan ve bu hafta yapılacak etkinliklerden bahseden Özgür Özel, şunları söyledi:

"Mustafa Kemal Paşa, Sivas'ta 1 hafta boyunca ülkenin işgalden nasıl kurtulacağını delegelerle tartıştı ve manda ve himaye kesin olarak reddedildi. Yerel direniş örgütleri birleşti ve ulusal bir nitelik kazandı. Bu kongre partimizin ilk kongresidir ve 106'ncı yılında Atatürk'ü ve kurucu kadromuzu, o kongreye katılan bütün kurucularımızı rahmetle anıyorum."

Serginin hafta boyunca açık kalacağını ve gezilebileceğini belirten Özel, katkı sunanlara teşekkür etti.

"CHP BİR PROGRAM PARTİSİDİR"

Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"CHP, dünyanın önde gelen program partilerinden birisi. Parti programlarımızın demokratikleşme, kalkınma, adalet ve sosyal vizyon kavramlarını hep içermiştir. Kavramlarımız, güçlü sosyal devlet arzumuz hep vizyonumuzda yer aldı ve almaya da devam edecek. İsmet Paşa 1950'de iktidarı kaybettiğinde 'Benim mağlubiyetim, demokrasinin zaferi' dedi. O günden beri çok partili rejim içinde yaşıyoruz. Ancak 10 sene sonra olması gerektiği şekliyle bir iktidar değişimi yerine askerî darbe yaşanıyor.

Ardından İsmet Paşa'nın tarif ettiği 'ortanın solu' kavramını Bülent Ecevit ve arkadaşlarının doldurmasıyla CHP en kaotik dönemlerde kurduğu koalisyonlarla topluma nefes aldırmaya çalıştı ve sosyal adaleti, sosyal güvenliği önceledi ve yine bir darbe gelene kadar emekçilerin dörtte üçünün sendikalı olmasına katkı sunuyor.

'YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICINDAYIZ'

Tarih, CHP'nin sırtına bugün de aynı yükü yüklüyor, millet CHP'nin gözünün içine bakıyor. Bir dönemin sonu, yeni bir dönemin başlangıcının arifesinde olduğumuzu kuracağımız her cümle, atacağımız her adımda iliklerimize kadar hissedeceğiz. Bundan sonraki süreçte bu binada sergi alanı dahil, neredeyse başkanlık katı dahil 14 katlı bu binanın her yerinde yuvarlak masalar göreceksiniz.

Burada olgunlaştırdığımız programımız, delegelerimizin olduğu gün hepimizin tartışmasından geçti. Neredeyse oybirliği ile ayakta alkışlanan bir tüzük yaptıysak aynı şekilde ayakta alkışlanan bir program ile iktidara yürüyüşümüzü sağlayacak metnimizi kamuoyuyla paylaşacağız. Bu metin, 9 Eylül'den itibaren canlı bir metin olarak yürürlükte olacak."

"KENDİ YOLUMUZDA YÜRÜYECEĞİZ"

CHP'li belediyelere yönelik devam eden operasyonlar ve son olarak İstanbul İl Yönetimi'nin görevden alınmasını da değerlendiren Özel, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"2 yıl önce yapılan kongreyi bir müptezelin itirazıyla iptal etmek, il başkanını görevden almak, belediye başkanını hapiste tutmak, kendi korkusuna karşı hareket etmekten başka nedir? Biz korkuya karşı umudu örgütlemek için buradayız. Bu parti 106 yıl önceki kararlılığındadır, o günkü kadroların azim ve cesaretindedir. Gündemi CHP olanlara söylüyorum: Sizden korkan sizden beter olsun. Sizin kadar korkak olsaydık Cumhuriyet'i kuramazdık. Geleceğin iktidarını kuracak kadrolar, 106 yıl önceki kadroların azmindedir. İsterse CHP'ye kayyum atasınlar, isterse kendileri gibi olacak bir CHP için ellerinden geleni yapsınlar, biz kendi yolumuzda yürüyeceğiz."