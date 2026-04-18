Özgür Özel: Bir yılı aşkın süredir milyonlarla birlikte meydanlarda mücadele veriyoruz

Sosyalist Enternasyonal, Avrupa Sosyalist Partisi (PES) ve İlerici İttifak’ın (PA) ortak düzenlediği Küresel İlerici Seferberlik’in (Global Progressive Mobilisation) iki gün sürecek toplantısı ikinci gününde İspanya’nın Barselona kentinde devam ediyor. Toplantının ana oturumu olan “Küresel Liderler Genel Oturumu: Demokrasilerimiz İçin Harekete Geçmek, Geleceğimiz İçin Birlik Olmak” başlıklı oturumunda Türkiye’den CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel, konuştu.

Özel’in konuşması öncesinde aralarında CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu siyasi tutuklulara özgürlük talep eden bir video klip izletildi. Klipte 19-23 Mart arasında Saraçhane’den görüntüler, gazete manşetleri, CHP’nin bir yıldır sürdürdüğü “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinden görüntüler yer aldı.

CHP Lideri Özel, kürsüden şunları söyledi:

“Bugün bu kürsüden, dünyadaki bütün yoldaşlarımıza; ‘demokrasi’ diyen, ‘eşitlik’ diyen, ‘özgürlük’ diyen, ‘çok taraflılık’ diyen milyonlara hitap ediyor olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Pek çok uluslararası toplantıda bir araya geliyoruz ama bu sefer farklı. Farklı çünkü bugün hep birlikteyiz. Ayrıştırılan, kutuplaştırılan yıkıcı siyasetin yerine; birleştiren, birbirinden güç alan bir siyaseti hep birlikte kurmanın heyecanını yaşıyoruz. Bir buçuk yıl önce tohumlarını hep birlikte attığımız bir fikrin bugün can bulmasıyla başlayan yeni bir yolculuğun kararlılığını ve mutluluğunu taşıyoruz. Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) ev sahipliğinde, Sosyalist Enternasyonal ile İlerici İttifak’ın artık birbirinden ayrı değil, birbirine güç veren, bir büyük birliktelik içinde yol yürümeye başlaması önerisi etrafında buluşuyoruz. Sosyalist Enternasyonal Başkanı Dostum Pedro’yu ve bunun önünü açan İlerici İttifak’tan dostum Lars’ı, bütün bu birlikteliğe en ciddi katkıyı yapan PES Başkanı Stefan Löfven’i; bu üç lider nezdinde tüm yoldaşlarımı işte bu heyecan ve kararlılıkla selamlıyorum.

“SEFERBERLİĞİMİZ; KURUMLARI, KURALLARI VE DEMOKRASİYİ GERİLETEN OTORİTERLİĞE KARŞI, HEP BERABER DURMAK İÇİNDİR”

Dünyada otoriterliğin yükseldiği, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün yıkılmaya çalıştığı bir dönemdeyiz. Bizi bugün bir araya getiren ise bu yıkım girişimine dur deme kararlılığımızdır. 21’inci yüzyılın ikinci çeyreğine girerken birbirinden öğrenen robotlardan, karanlık fabrikalardan ve yapay zekadan endişe ediyorduk. Ama karşımızda birbiriyle konuşan, birbirinden öğrenen ve birbirine güç veren otokratların karanlık siyasetini bulduk. Kendi iktidarlarının devamı uğruna; demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, eşitliği, adaleti, toplumsal refahı yıkmaktan çekinmeyen bir anlayışı görüyoruz. Bu salondaki irade, işte bu yıkım gayretlerine verilmiş en iyi cevaptır. İhtiyacımız olan; birbirinden öğrenen, birbirine öğreten ve birbirine güç veren ilericilerdir. Ve işte o irade bu salondadır. Bugün altı kıtadan ilericiler bu salonda. Ve hep birlikte bir seferberlik ilan ediyoruz. Seferberliğimiz; kurumları, kuralları ve demokrasiyi gerileten otoriterliğe karşı, hep beraber durmak içindir. Kararlılığımız; kurumları inşa etmek, kuralları tesis etmek, demokrasiyi yaşatmak içindir.

“BİR YILI AŞKIN SÜREDİR MİLYONLARLA BİRLİKTE MEYDANLARDA MÜCADELE VERİYORUZ. BİR DARBEYE KARŞI HALKIN İRADESİNİ SAVUNUYORUZ”

Geçen hafta Macaristan’da tüm dünyaya önemli bir mesaj verildi. Otoriterliğe karşı olan herkes, gerekiyorsa kısa vadede kendinden fedakârlık yaparak bir büyük demokrasi cephesini oluşturabileceğini gösterdi. Ve bu birliktelik, otoriterliğin halktan güç alarak yenilebileceğini hepimize ve tüm dünyaya gösterdi. Türkiye’de de son yerel seçimlerde biz bunu başardık. 47 yıl sonra partimizi birinci parti yaptık. Türkiye nüfusunun yüzde 65’ini partimize ait sosyal demokrat belediye başkanları yönetiyor. Ancak sonrasında çok ağır bir saldırıya uğradık. 15 buçuk milyon yurttaşımızın ön seçimde belirlediği, cumhurbaşkanı adayımız olarak seçtiği Ekrem İmamoğlu’nu hapse atarak bir sonraki iktidara bugünden darbe yapan anlayışa karşı, bir yılı aşkın süredir milyonlarla birlikte meydanlarda mücadele veriyoruz. Bir darbeye karşı halkın iradesini savunuyoruz. Son bir yılda demokrasi ve adalet için tam 105 dev miting yaptık. Bunların adına miting değil, demokrasiyi koruma eylemleri diyoruz. Son bir yılda bu eylemlere 16 milyondan fazla vatandaşımız katıldı. 26 milyon kişi Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü için imza attı.

“SAVAŞA HAYIR, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ. KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ”

Tüm baskılara rağmen mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu seferberliğin çatısı, ülkemizde tüm demokratların katıldığı Türkiye İttifakı’dır. Mücadelemize sembol olan, milyonların seslendirdiği bir sloganımız var, Bertolt Brecht’ten: ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.’ Ve son söz; Filistin’i selamlayarak, Ukrayna’daki, İran’daki kadınları ve çocukları selamlayarak, dünyanın bütün mağdur ve mazlumlarını selamlayarak, dünyanın bütün çocuklarını ve bütün kadınlarını selamlayarak savaşa hayır diyoruz. Savaşa hayır, barış hemen şimdi. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.”

Özel konuşmasının ardından ayakta alkışlandı.

“BELEDİYE BAŞKANLARINDAN “İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK” ÇAĞRISI

CHP Lideri Özel, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın konuşmacı olduğu, “Demokrasinin Ön Saflarında Yer Alan İlerici Kentler” başlıklı oturuma da katıldı. Oturumun diğer konuşmacılarından Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’na destek mesajları geldi.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, “Burada yerel yöneticiler olarak bizim ve buradaki herkesin şöyle bir görevi var: Eğer toplumu enerji alanında bilinçlendirirsek insanların daha az fatura ödemesini sağlayabiliriz. Eğer sosyal konutlar inşa edersek yaşam maliyetini düşürmüş oluruz. Eğer toplu taşımaya yatırım yaparsak insanların yaşam şartlarını iyileştirmiş oluruz. Eğer ‘İmamoğlu'na özgürlük’ dersek aramızda dayanışmayı örgütlemiş oluruz. Biz halka net cevaplar veriyoruz ama aynı zamanda dünyayı da önemsiyoruz. Barışı önemsiyoruz. Demokrasiyi önemsiyoruz ve uluslararası düzeyde dayanışıyoruz. Arjantin'den Toronto'ya, Türkiye'den New York’a, Macaristan'a sizin savaşınız bizim savaşımız. Bu yüzden bu toplantı çok önemli” ifadelerini kullandı.

Daha önce Avrupalı diğer belediye başkanlarıyla birlikte İmamoğlu’nu cezaevinde ziyaret eden Barselona Belediye Başkanı Jaume Collboni Cuadrado ise “Umut gerçeğe dönüşüyor. Şehirlerimizde, ülkelerimizde, bölgelerimizde umutlarımız gerçek oluyor. Bize düşen ise o umudu örgütlemek, stratejimizi ortaklaştırmak. Demokrasiyi savunduğu için haksız yere cezaevinde tutulan İmamoğlu bir gün özgürlüğüne kavuşsun ve buradan da bir dayanışma mesajı gönderelim; İmamoğlu’na özgürlük” diye konuştu.