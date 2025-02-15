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Özgür Özel, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile telefonda görüşerek desteğini iletti.

Güncel
  • 15.02.2025 11:02
  • Giriş: 15.02.2025 11:02
  • Güncelleme: 15.02.2025 11:15
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün Antep'teki Başpınar Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işçilerin eyleminden önce gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ile telefonda görüştü.

CHP lideri Özel, Gaziantep’te düşük ücretleri protesto ederek iş bırakan işçilerin yanlarında olduklarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Gaziantep İl Başkanı ve Milletvekillerinin süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

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