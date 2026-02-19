Giriş / Abone Ol
Özgür Özel Boğaziçi Üniversitesi'nde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında ablukaya alınan Boğaziçi Üniversitesi'ne ve nöbetlerine izin verilmeyen akademisyenlere destek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyarete geldi.

  • 19.02.2026 12:10
  • Giriş: 19.02.2026 12:10
  • Güncelleme: 19.02.2026 12:38
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: Arşiv

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelBoğaziçi Üniversitesi’ne geldi.

Özel’i üniversite girişinde öğrenciler karşıladı.

Özel, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite ziyareti sırasında kampüsün ablukaya alınmasının ardından her hafta tuttukları nöbete izin verilmeyen akademisyenlere destek vermek amacıyla kampüse gitti.

CHP Lideri, akademisyenlerle birlikte rektörlük binasına sırtını döndü; “Özerk, özgür, demokratik üniversite” dövizi taşıdı.

