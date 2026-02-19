Özgür Özel Boğaziçi Üniversitesi'nde
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti sırasında ablukaya alınan Boğaziçi Üniversitesi'ne ve nöbetlerine izin verilmeyen akademisyenlere destek amacıyla Boğaziçi Üniversitesi'ni ziyarete geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi’ne geldi.
Özel’i üniversite girişinde öğrenciler karşıladı.
Özel, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite ziyareti sırasında kampüsün ablukaya alınmasının ardından her hafta tuttukları nöbete izin verilmeyen akademisyenlere destek vermek amacıyla kampüse gitti.
CHP Lideri, akademisyenlerle birlikte rektörlük binasına sırtını döndü; “Özerk, özgür, demokratik üniversite” dövizi taşıdı.