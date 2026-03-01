Özgür Özel, Bolu'da: Tanju’nun yaptığı utanılacak değil, övünülecek bir iştir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın aralarında olduğu 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından Bolu'ya geldi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı’ndan bilgi alan Özel, İl Jandarma Komutanlığı önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. "Buraya seçtiğiniz belediye başkanınıza, seçme hakkınıza, seçilmişinize, iradenize sahip çıktığınız için öncelikle her birinize çok teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız. Bugün sabah saat 6.30 - 7.00 gibi kalkıp Antalya’ya, Muhittin Böcek Başkanı görmeye ve oradan Burdur’a mitinge, oradan da Isparta‘dan uçakla İstanbul’da bir iftar programına gitmek üzere harekete geçtik. O sırada bu kötü haberi aldık" diyen Özel, şöyle devam etti:

"Son yıllarda, son aylarda bolca aldığımız gibi. Tanju Başkan için her gün gelip gittiği, çöpünü aldırdığı, önünü temizlediği, hizmet verdiği, çağrıldığı anda güle oynaya gideceği adliyeye bir telefonla çağrılmak yerine bir algı yaratmak, hedefe koymak, zulmetmek adına bir talimat verilmiş. Kim tarafından? Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Bu şehrin belediye başkanı, çağırsan yanına gelmeyecek mi? Gelecek. Savcılıkta bir ifadeye davet etsen soruları sormayacak mısın? Soracaksın. Yanıtları almayacak mısın? Alacaksın. Kaçacak bir yeri var mı? Yok. Bir kere Tanju Özcan Bolu’dan kaçsa, Tanju Özcan’ı sevmeyenler, ondan korkanlar, onun bileğini bükemeyenler sevinir. Tanju Özcan, Bolu’dan gitmez. O Bolu’ya aşık ve aittir. O yüzden son derece ayıplı… Cumhuriyet Başsavcısı’na açıkça söylüyorum: Husumet dolu bir davranıştır.

"TANJU ÖZCAN ONU HSK’YA ŞİKAYET ETTİ DİYE YAPIYOR"

Peki niye yapıyor bunu? Çünkü Tanju Özcan onu HSK’ya şikayet etti diye yapıyor. Tanju Özcan onu HSK'ya babasının keyfine şikayet etmedi ki. Onu HSK'ya görevini Hakimler ve Savcılar Kanunu’na, oranın kurallarına uygun yapmadığı için, görev hatası, görev suçu işlediği için şikayet etti. O da buna husumet etti. Gitmiş sabahleyin, evine baskın yaptırıp suçluyu alır gibi evinden alıyor. Savcı Bey, sen bu şehirde misafirsin. Bu şehrin ev sahipleri burada, Bolu’da ve onlar senin gibi atanmış değil. Onlar atanmış değil; onlar bu şehirde yaşamış, bu şehre emek vermiş, düşünmüş taşınmış ve ‘Bu şehrin şehremini, bu şehri emanet edeceğimiz emin kişi Tanju Özcan'dır’ demiş. Bu şehirde, şehrin seçilmiş belediye başkanına yapılan hürmetsizlik, saygısızlık bu şehre yapılmıştır; Bolu’ya yapılmıştır. Bir kez önce bunda anlaşalım, bu tespiti yapalım. Sonra polis değil, jandarma yollamak. Eyvallah, kolluk tercihi senin. Ama jandarma operasyonuyla belediye başkanını gözaltına alıyor olmak Mehmetçik ile Tanju Özcan’ın koluna giriyor olmak da ne Tanju’ya, ne bize itibar kaybettirmez. O Mehmetçikin haysiyetini en çok Tanju Özcan savunuyor. O Mehmetçik gerekirse gidiyor, şehit oluyor, can veriyor. O şehidin anaları ya da kolunu, bacağına millet uğruna, vatan uğruna kaybeden gazilere sor bakalım; Tanju Özcan'dan mı razılar, öbürlerinden mi razılar?

"BİZ TANJU’YLA GURUR DUYUYORUZ"

Şimdi bu Cumhuriyet Başsavcısı’nın saçmalıkları bittiyse gerçek meseleyi konuşalım. Tek soru; ‘Tanju Bey bir vakıf kurmuşsun? Kurdun mu?’ ‘Kurduk.’ ‘Sen mi başkanısın, kurucususun?’ ‘Benim.’ ‘Niye kurdun? Ne iş yapar bu vakıf?’ ‘Bu vakıf Bolu’dan hayırseverlerden, iş adamlarından para toplar, bağış alır. Karşılığında Bolu’nun yoksulunun çocuğuna burs verir, Bolu’ya gelmiş yoksul çocuklara burs verir. Başka bir işi yok.’ ‘Seni daha önce Sayıştay denetledi mi Tanju Başkan?’ ‘Denetledi. Hiçbir şey yok.’ ‘Soruşturmaya gerek görüldü mü?’ ‘Hayır.’ ‘Kusur bulundu mu?’ ‘Hayır.’ Ya kardeşim bu kadar yokluk, yoksulluk varken, garibanın çocuğuna burs verdirmenin, onu okutmanın, onu doyurmanın, onu bir yere yerleştirmenin neresi suç olabilir? Bizi bu operasyonla Tanju'yu utandıracaklarını sananlara sesleniyorum. Partinin Genel Başkanı olarak Tanju’nun bu yaptığından utanmıyoruz, bu muameleyi yapanlar kendinden utansın. Biz Tanju'yla gurur duyuyoruz.

"TANJU’NUN YAPTIĞI UTANILACAK DEĞİL, ÖVÜNÜLECEK BİR İŞTİR"

Bu geceyi burada geçirecek, yarın ümit ediyoruz hakim karşısına çıkacak. Bugün de savunmasını gördük. Açık, net bir durum var. Açık net. Memlekette bir AK Parti’nin kara düzeni var ya Allah göstermesin bizi uzak tutsun. ‘Vay sen burada iş mi yapıyorsun? Bizim payımız ne olacak?’ diyen AK Parti’nin kara düzeni var ya. Kimi yerde yüzde 10 kimi yerde yüzde 20 işler ya bunu ramazan mübarek günde söylüyorum da vicdanı olan hemen herkes bu memlekette o düzen nasıl çalışıyor Türkiye’de biliyor. İşte biz o düzenden, bizim belediye başkanımız kör kuruş kendisine nasip olmaz. AK Parti’nin alıştırdığı bu düzende kimseden biz bir kuruş istemeyiz. Ne yapar? Vakfa bağış yaparsan yoksul çocuğun okumasına fayda yapar. Tanju, Bolu’da iş insanlarından, iş adamlarından, marketlerden vakfa bağış almış ki yoksul çocuklara dağıtsın. Kaç çocuk? Şu anda 528 çocuk. Ey Savcı Bey, beş çocuk da sen okut göreyim. Savcı Bey, bu şehir bu yoklukta, bu zorlukta 528 evladını okutan adamdan utanmaz, sen onu asla ve asla itibarsızlaştıramazsın. Tanju’nun yaptığı utanılacak değil, övünülecek bir iştir.

"TANJU BU MEMLEKETİN VE ATATÜRK’ÜN PARTİSİNİN EVLADIDIR"

Bundan sonrası için de Ticaret Bakanlığı ne dedi belediyelere? ‘Denetimleri sıklaştırın. Üç harfliler, marketler fiyat yükseliyor, normalden çok zam yapıyorlar, etiket değiştiriyorlar. Alışına bakın, satışına bakın.’ Üç harflilere denetim yapmışız, iktidarın kayırdığı o üç harfliler öğrenciye yani emek çekmeden yemek yemeye alışmış beyefendiler, Bolu’daki öğrencinin bursuna para yatırmak yerine Tanju’yu sanki o parayı kendine istiyormuş gibi Tanju, Tanju'dan şikayetçi olmaya kalkmışlar. Yarın şikayetçiyi de göreceğim, şikayeti de göreceğim. Kim kimi kime şikayet ediyor, bakalım kim bunun hesabını nasıl soruyor yarından sonra hep beraber görüşeceğiz. Hep beraber görüşeceğiz. Öyle husumetli bir savcı bulmakla, AK Parti’den destek görmekle, sen her mahalle arasına girmişsin, esnafı bitirmişsin, karına kar katacaksın bir de bu şehrin evladına, bu partinin evladına kara çalacaksın. Onu jandarmalara, nezaretlere iftiralarınla şikayetlerinle düşüreceksin. Bu akşam bir düşüneceksin. Yarından sonra senin başına ne gelecek Bolu düşünecek, biz düşüneceğiz. Bundan sonra herkes şunu bilsin ki; utanılacak bir iş yapmayan CHP'nin arkasında böyle kaya gibi hep birlikte dururuz. Tanju bu memleketin ve Atatürk’ün partisinin evladıdır. Yalnız değildir. Sahipsiz değildir. Karıncanın kardeşi vardır o da bütün CHP'lilerdir. Bütün Bolululardır.

"BOLU’YLA VE BOLU’NUN SEÇTİĞİ İLE ONUR DUYMAYA, GURUR DUYMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Buradan son sözüm Bolu bu vakfı biliyor. Bu vakfı Tanju önayak olmuş, AK Parti’nin grup başkanvekili bu vakıfta. MHP’li arkadaşlar bu vakıfta. Bu vakıfta Bolu’da kim varsa o var. Ve herkes birbirine kefil. Herkes birbirini görüyor. Bu vakıf yoksulun elinden tutan vakıftır. Bu vakfa yapılan katkı, Bolu’ya yapılan katkıdır. Bolu’da görev yapan savcı da Bolu’da görev yapana iftira atacak birisi de ya da medya mensubu da bunu böyle bilecek, böyle görecek. Öyle üç kuruşa beş köfte, ‘Atalım bir kara çalalım, Tanju‘yu da bir torbanın içine atalım.’ Vallahi o kadar kolay değil. Bu vakfı hep beraber kurduk, hep beraber yönetiyoruz. Bu vakıf Bolu’nun namusudur, Bolu namusuna sahip çıkacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Bu kışın ortasında, bu soğukta böyle vatandaşlığın bir oy verip kaçmak olmadığını, oyunu attığının arkasında durmak olduğunu, iradesine sahip çıkmak olduğunu gösteren bütün Bolululara yürekten teşekkür ediyorum. Yarını takip edeceğiz, arkadaşlarımız burada olacaklar. Yarın inşallah Bolu seçtiğine yeniden kavuşacak. Biz de Bolu’yla ve Bolu’nun seçtiği ile onur duymaya, gurur duymaya devam edeceğiz."