Özgür Özel boykotu bir üst seviyeye çıkardı: İşte listeye eklenen kanal ve şirketler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 50'ye yakın arkadaşlarının tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane'deki duyurusuyla başlayan boykot bugün genişledi.

Maltepe'de yüz binlerin katıldığı mitingde konuşan Özgür Özel, boykotu bir üst seviyeye çıkardı.

Özel, daha önce süre verdiği NTV ve Doğuş Grubu'nu boykot listesine aldı.

Mitingde boykot uygulamalarından bahseden Özel, NTV'nin Maltepe'deki mitingi yayınlamadığını vurgulayarak saat 15.00'e kadar süre verdi.

DOĞUŞ GRUBU'NA BOYKOT

NTV'nin yayına girmemesi üzerine Özgür Özel, iktidara yakın iş insanlarından Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Grubu'na boykot çağrısı yaptı ve şunları söyledi:

"NTV'ye reklam verenlerin ürünlerini almıyoruz. NTV'yi izlemiyoruz. NTV'nin yanında Star TV, Kral FM, Günaydın Restoran'a gidilmiyor. Nusret'in kapısından geçilmiyor. Doğuş Grubu'nun araçlarını almayacağız. Doğuş Grubu Saray'dan korktukça yerin dibine gömülecek."

YANDAŞLARA REKLAM VERENLERE DE BOYKOT

Özel, yandaş kanallara reklam veren firmaları da boykot edeceklerini ifade etti ve şöyle konuştu:

"TRT, CNN Türk, A Haber, Beyaz TV, Demirören ve Turkuvaz'ın kanallarını asla ama asla açmıyoruz. Buradan reklam vereceklere de sesleniyorum: Eğer biz, Yeni şafak'ta, Sabah gazetesinde reklamınızı görürsek, o ürünü almayacağız."

Özel, boykot ilan ettiğinden beri tartışılan Espressolab hakkında da konuştu. "Gençlerin bu firmayla sorunu var" diyen Özel, şirketin üniversite kampüslerindeki küçük kahve dükkanlarını satın alarak zincir oluşturduğunu ve pahalı kahve satmaya başladığını söyledi.

"ESPRESSOLAB YETKİLİLERİ, 'NE LAZIMSA ANLAŞALIM' DEDİLER"

Espressolab yetkililerinin kendisine ulaştığını belirten Özel, konuşmalarını şöyle anlattı:

"Televizyon falan olduğundan değil ama bağlantılarıyla ve imtiyazlarıyla her yeri ele geçirdiklerinden. Dün bana ulaştılar. 'Ne yapmamız gerekiyorsa anlaşalım dediler' Eğer üniversite kampüslerindeki gençlerin gönlünü yaparsa, oradan çekilirse, öğrencilere kantin olarak verirse, öğrenciler 'Biz bunları affettik Özgür abi' derse ol zaman gelirsin yanıma dedim."