Özgür Özel, Brüksel ve Berlin’e gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yurt dışı temasları sürüyor. Avrupa Sosyalist Partisi'nin çağrısıyla düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Toplantısı'na hazırlık liderler toplantısına ikinci kez davet edilen Özel, Avrupa Konseyi Başkanı Antonia Costa’dan aldığı davet mektubuna müteakip yarın Brüksel’de olacak. Orta Doğu’daki son durum, İran-İsrail Savaşı, tek pazar, sınırlarda güvenlik meselesi gibi başlıkların konuşulacağı toplantıda Özel de liderlere hitap edecek.

ÖZEL, BİR DİZİ İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEK

Hazırlık toplantısının ardından Özel’in Brüksel’de ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor. Özel, Avrupa Sosyalistler Partisi (PES) Genel Başkanı Stefan Lövfen, İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı Pedro Sánchez, Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez, Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Başkanı Iratxe García Pérez ile görüşecek.

ÖZEL, SPD KONGRESİNDE KONUŞACAK

Özel, 27 Haziran Cuma günü ise Almanya’nın başkenti Berlin’e giderek burada SPD’nin kongresine katılım sağlayacak. Eşbaşkan Klingbeil’in açılış konuşması yaptığı programın ikinci gününde Özel katılımcılara hitap edecek. Uluslararası misafirler arasında tek konuşmacı olan Özel’in konuşmasını Almanca olarak gerçekleştirmesi bekleniyor.

Özel, 9 Aralık 2023'te katıldığı SPD Kongresi'nde yaptığı konuşmayı da Almanca gerçekleştirmişti.

Özel, Berlin’de de ikili temaslarda bulunacak. Bu kapsamda Klingbeil, eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, bazı bakanlar ve milletvekilleriyle görüşecek olan Özel, 29 Haziran Pazar günü Türkiye’ye dönecek.