Özgür Özel, Brüksel’de temaslarda bulundu: PES ve Yeşiller ile görüşme gerçekleştirdi

Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) çağrısıyla düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Toplantısı'na hazırlık liderler toplantısına katılmak üzere Brüksel’e gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PES Genel Sekreteri Stefan Löfven, PES Genel Sekreter Yardımcısı Giacomo Filibeck ve Avrupa Yeşil Partisi (EGP) Eş Başkanı Vula Tsetsi ile görüştü.

PES’in çağrısıyla düzenlenen ve AB'ye üye ülkelerin davet edildiği AB Konseyi Toplantısı'na hazırlık liderler toplantısına katılmak üzere Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan CHP Genel Başkanı Özel, ikinci kez davet edildiği toplantıda liderlere hitap etti. Özel, toplantının ardından ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İlk olarak PES Genel Sekreteri Stefan Löfven ve PES Genel Sekreter Yardımcısı Giacomo Filibeck ile görüştü. Özel, ardından Avrupa Yeşil Partisi (EGP) Eş Başkanı Vula Tsetsi ile görüşme gerçekleştirdi. Özel’e görüşmelerde; CHP’nin Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan ve Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.

Özel iki lidere de arka yüzünde altı ok, ön yüzünde Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerinin İngilizcesinin yazılı olduğu plaketi hediye etti.