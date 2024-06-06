Özgür Özel, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüştü
CHP Genel Başkan Özgür Özel, partisinin genel merkezinde, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ile görüştü.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş ile bir araya geldi.
CHP Genel Merkezi’ndeki ziyarette Hüseyin Baş ve heyetini, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin karşıladı.
Görüşmede Aytekin ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de yer aldı.
Saat 12.00 itibarıyla başlayan görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.