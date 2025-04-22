Özgür Özel: Bu darbenin karargahı Beştepe, silahı ele geçirdiği yargıdır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalara değinen Özel, "Yalancı tanıklarla somut delillere ulaşamayınca etkin pişmanlığa sarılma sürecine girdiler" dedi.

'Yolsuzluk' soruşturmasında tutuklanan bazı isimlere "etkin pişmanlık"tan yararlanmaları için baskı yapıldığını söyleyen Özel, bazı tutuklu isimlerin yaşadığı baskıyı şu dözlerle anlattığını aktardı:

"'Hastaneye gideceksin' diye beni aldılar. Hastane olmadığını gördüm, bir odaya girdim ne sedye, ne doktor ne hemşire... İçeriye savcı bey girdi. Avukatımda yoktu yanımda. Dedi ki 'Orada doğru yapmadın. Avukatından mı çekindin? Sana baskı mı yaptılar? Verdiğin ifade beni memnun etmedi. Ben bu kapıdan çıkar giderim 10 yıl evlatlarının yüzünü göremezsin. Bence daha doğru bir ifade vermelisin.'"

Özel benzer baskının birçok isme uygulandığını kaydetti.

"Ekrem İmamoğlu'nun bu ihaleleri kimin alacağını biliyordu" dedirtilmek istendiğini söyleyen Özel, "Bundan sonra 15 tane itirafçı çıksa bu şartlar altında adalet sağlanır mı?" diye sordu.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Geçtiğimiz cumartesi günü Yozgat'taydık. Yürekten teşekkür ediyorum. Milletin, milletin efendisi olan çiftçilerimize, köylülülerimize, geçim sıkıntısı içindeki emeklilerimize, yok sayılan, hor görülen kadınlarımıza, hayalleri çalınsa da bir umuda tutunan gençlerimize, Yozgat Meydanı'nı doldurdukları için, dosta güven, olmayana kaygı verdikleri için ve "Biz buradayız! Meydan boş değil. Meydan bu meydan! Yozgat burada!" diyenlere yürekten teşekkür ediyorum. 'Ne işiniz var Yozgat'ta' diyenlere karşı biz kalbimizin sesini dinledik. Yozgat haksızlığa karşı susmadı.

Biz bu işin sağını solunu, parti ayrımlarını bir kenara bırakıp demokrasiden yana olanlarla otokrasiden yana olanların mücadelesinde 105 yıl önce bu Meclis'te, 1. Meclis'te başlayan halkın iradesini önceleyen, halk ne derse o olur diyen, oyu bir ara halktan alıp onu baş tacı edip sonra güç kaybedince ona sırt dönenlerin, burun kıvıranların, önünden sandığı almaya çalışanların, seçeceği cumhurbaşkanına karışanların, cumhurbaşkanı adayını alıp da hapse atanların karşısında sosyal demokratların yanında milliyetçi demokratlar, onların yanında muhafazakar demokratlar, liberal demokratlar, sosyalist demokratlar, Kürt demokratlar, Yozgat'ta olduğu gibi yan yana omuz omuza Aleviler, Sünniler, tüm mezhepler, tüm görüşler hep beraberiz. Biz Gazi'nin emaneti kurduğu demokrasiden, cumhuriyetten yanayız. Seçme seçilme hakkından, seçimlerde yarıştan yanayız. Yarıştan kaçanlara, diktatör olmaya çalışanlara, sandığı kaçıranlara karşı biriz, beraberiz ve millet olduğumuz için biz yine 105 yıl önce olduğu gibi kol kola, omuz omuza hep beraber olduğumuz için biz kazanacağız. Tek adamlar kaybedecek.

"9 EKİM GÜNÜ DARBEYE KARAR VERDİLER"

9 Ekim günü karar verdiler darbe yapmaya. İstanbul'a yolladılar darbenin adalet ayağını güya. Bir adalet sarayına, orada yargı eliyle her şeyi dizayn etsin, düzenlesin diye. O günden bugüne onlar bir sonraki cumhurbaşkanına, cumhurbaşkanı adayımıza kumpas kurmaya, onu, arkadaşlarını, arkadaşlarımızı itibarsızlaştırmaya uğraşırken biz de buna günbegün itiraz ediyoruz. Bu kürsüden operasyondan 3 hafta önce bir darbe mekaniğinin devrede olduğunu, adım adım ilerlediklerini, bunun bir darbe girişimi olduğunu ifade etmiştim. Daha sonra bu darbeye direndik. Darbenin başına cunta dedik ve birçok tanımlama yaptık. Buna karşı onlar da kendilerince geçmişte darbelerin mağdurları iken, geçmişin mazlumları iken şimdi zalim oldukları için, bir darbenin başında oldukları için, tertipçisi oldukları için, gücü milletten almak yerine milletten korktukları için kendilerini savunmaya çalıştılar. Bazen daha büyük tehditlerle, bazen bir adım geri atarak, bazen başkalarına saldırtarak, bazen bir adım, bir kelime eksik konuşup sanki makulmüş gibi davranarak ama bu darbedeki heveslerinden vazgeçmediler şu ana kadar.

Abdullah amcaya söz olsun; bu düzen değişecek, turpla, şalgamla değil, adaletle yönetenler bu devletin başına gelecek.

"KORUYAMADIĞIMIZ ÇOCUKLARIMIZ VAR"

Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Biraz önce özel oturumda Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukları gördük. Maalesef ülkemizde çocukların ağır sorunları var. Her dört çocuktan biri öğün atlamak zorunda kalıyor. Her üç çocuktan biri okulda bir şey alamıyor. Hayata kapatamayacakları kadar geride bir farkla başlayan çocuklarımız var.

Nitelikli eğitimden mahrum bırakılan bir nesil, babasının, annesinin ekonomik durumundan dolayı hayata kapatamayacağı kadar farkla geriden başlayan çocuklarımız var. Ve ne yazık ki güvende tutamadığımız, koruyamadığımız çocuklarımız var. Geçen sene bugün, 23 Nisan'ın öncesinde yüreğinde bayram heyecanı olan Narin, Mattia Ahmet ve daha 2 yaşında olan annesinin giydirip de bayram günü güzelce giydireceği Sıla bebek yaşıyordu.

"NARİN CİNAYETİNİN ÜZERİNE TAM ANLAMIYLA GİDİLEMEDİ"

Bu rejim, bu ülke 2025 yılında, 2024-2025 yılı arasında, Meclis'in 105. yılında, Cumhuriyet'in 102. yılında Narin'i, Sıla'yı, Ahmet'i koruyamadı. Biri 2, biri 8, biri 14 yaşındaydı. Biri gördüğü cinsel saldırıdan sonra hastanede öldü. Bir diğeri bir gördüğüne tanık olduğu için öldürüldü, saklandı, günler sonra bulundu ama bir milletvekili "O köyde dostlarımız var. Her şeyi anlatamayız, biliyoruz." dedi.

Onun bildiğini savcılar bilemedi. Şu öldürdü diyemedi ve bu meselenin üstüne bir siyasi partinin, ittifak ortağının siyasi uzantıları rahatsız olacak diye küçücük Narin cinayetinin üzerine tam anlamıyla gerçekten gidilemedi.

"ADALETİ HAKİM KILACAĞIZ"

Ve hepimizin gözü önünde kaykay kıyafeti almaya giden 14 yaşındaki Mattia Ahmet hunharca, barbarca, gözü dönmüşçe katledildi. Mezarına saldıranlar, annesini tehdit edenler, ailesiyle görüşen gazetecileri tehdit edenler var. Ellerinde güvercin resimleriyle, o güvercinlerin bacaklarına sardıkları uyuşturucu zulalarıyla, uyuşturucuyu yolladıkları yerlerle 'Biz güçlüyüz' diyenler var. 'Meydan okuyoruz' diyenler var. Bir yandan, bir yandan bu memlekette adalet arayan milyonlar, bir yandan adaletsizlikten dolayı, yaşadıkları haksızlıklardan dolayı evinden çıkamayan, karanlık odada ışığını açamayan anne babalar var. Bu yüzden bu Meclis'in kuruluşunun 105. yılında, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılında ant olsun ki bu memlekete hem siyaseten hem de her bir bebek için, evlat için, ana için, baba için hem güvenliği hakim kılacağız. Hukuk devletini hakim kılacağız. Adaleti hakim kılacağız. Çocuklarımızın karnını da doyuracağız. Onları koruyacağız. Bundan sonra kimsenin evladını bu memlekette sahipsiz bırakmayacağız.

Yalancı tanıklarla somut delillere ulaşamayınca etkin pişmanlığa sarılma sürecine girdiler. İlhamını FETÖ'cülerden aldıkları bir kumpas operasyonuyla karşı karşıyayız.

MASAK raporu tel tel dökülüyor. Buna rağmen cevap veremediğimiz bir soru yok. Bu darbenin karargahı Beştepe, silahı ele geçirdiği yargıdır.

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