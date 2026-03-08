Özgür Özel: Bu iktidar emeklinin, çalışanın canını çıkarmıştır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir'de ⁠Sivrihisar Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Burada açıklamalarda bulunan Özel, "Geçmişte yapılmış ve artık kanun önünde de ortaya çıkan usulsüz dünya kadar ihaleyle sizin malınız mülkünüz birilerine verilmiş. Başkan bunlara sessiz kalmadığı için tehditler, birtakım çirkinlikler olmuş. Buradan sayın Başkan'ı tehdit edenlere diyoruz ki; Habil Bey herhangi birisi değildir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin belediye başkanıdır. Ona yan bakanın alnını karışlarız" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, şöyle devam etti: "Bundan sonra emeklisi çok olan bu Sivrihisar'da 20 bin liraya geçinmeye muhtaç bırakılan emeklilerimize eskiden 1,5 asgari ücret aldıklarını, beğenmedikleri rahmetli Ecevit'in hükümetinde 1,5 asgari ücret en düşük emekli maaşının olduğunu, bugünkü hesapla 42 bin lira olması gereken emekli maaşının 20 bin liraya düşürüldüğünü, eskiden en düşük emekli maaşının 8 çeyrek altın aldığını, şimdi 2 çeyrek bile alamadığını, yani emeklinin 4 kat fakirleştiğini, asgari ücretin eskiden 7 çeyrek altın alırken şimdi 2,5 çeyrek altın aldığını hatırlayıyorum."

"Bu iktidar emeklinin, çalışanın canını çıkarmıştır" diyen Özel, "Bundan sonra emekliden ve emekçiden yana olan bir iktidar gelecek. Bu sıkıntıların tamamı kalkacaktır" ifadelerini kullandı.