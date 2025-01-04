Özgür Özel: Bu maaşlarla geçinmek mümkün değil, bu maaşı verene yol veriyoruz!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kars'ta partisinin il başkanlığı binasının açılışında açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret, memur maaşı ve emekli aylığıa yapılan zam oranının yeterli olmadığını kaydeden Özel, azalan alım gücüne dikkat çekti. Özel, "Bu maaşlarla geçinmek mümkün değil" dedi.

"HALKIN, EMEKLİNİN, EMEKÇİNİN İKTİDARI KURULACAK"

Siyasilere sokağın sesini dinleme çağrısı yapan Özel, "Sokağa kulak verin. Sokaktaki ses değişimin sesidir" ifadelerini kullandı. Seçim çağrısı yapan Özel, "Bu maaşı verene yol veriyoruz" diye konuştu.

Er ya da geç sandığın geleceğini söyleyen Özel, "Halkın, emeklinin, emekçinin iktidarı kurulacak" dedi.

DOĞALGAZ VAADİ

Öte yandan Özel, CHP iktidarında 'çetin kış koşullarının' etkili olduğu kentlerde doğalgazın konutlara yarı fiyatına verileceğini vaat etti.

Özel, "Erdoğan garibanın halinden anlamaz. Bizim derdimiz vatan evlatları, onun derdi bakan evlatları" diye konuştu.