Özgür Özel: Bu miting değil, bu faşizme karşı meydan okuma eylemidir

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası'nın bulunduğu yüz binler Saraçhane'de buluştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'deki buluşmaların 6'ncı akşamında konuşuyor.

Özel konuşurken ne zaman AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adını söylese meydanda yuhalama duyuldu. Ayrıca halk, "Tayyip istifa" sloganları attı.

Özel'in açıklamasının satır başları şöyle:

- Bu bir meydan mitingi değil, bu faşizme karşı meydan okuma eylemidir.

- Vatandaşın dediği oluyorsa, kimin geleceğine ve gideceğine halk karar veriyorsa orada demokrasi vardır. Ama bir ülkede geleceğe soy kütükleri belirliyorsa orada monarşi vardır. Halk birilerinin yöneteceğine karar veriyor ama kimin gideceğine başkaları karar veriyorsa orada darbe vardır, faşizm vardır.

- Tayyip Bey, sana özlediğin sesi dinletelim: İstanbul'u kaybeden, Türkiye'yi kaybeder; İstanbul'u kazanan, Türkiye'yi kazanır.

- Öğrenciler dersleri boykot edince vizeleri hatırlatıyorlar. Öğrenciler diyor ki, vizenin ne önemi var? Diplomanın garantisi yok, diplomanın!

- Bak Erdoğan, ne diyordun, birinci gün olur 3'ncü gün unutulur. 1 hafta oldu ve şimdi ne diyor gençler, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" diyorlar.

- Köprüleri kaldırdılar, yolları kapadılar. Size engel olamadılar ama gelmeye çalışan arkadaşlara Galata'da engel oluyorlarmış, şiddet uyguluyorlarmış. O şiddeti yapanı da talimatı vereni de uyarıyorum!

- Gezi'de nasıl omuz omuza direndiysek bugün de öyle direniyoruz. Ekrem Başkan bugün ziyaretimize geldi. Beraber çıkacağız, beraber mücadele edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz! (Can Atalay'ın mesajı)

- Silivri'deki Ümit Özdağ'a selam olsun, Edirne'deki Selahattin Demirtaş'a selam olsun.

- Bütün özgürlüklerin, bütün birlikteliklerin, yarınların, Türkiye'nin bir Suriye, Afganistan, İran olmamasının garantisi laikliktir, Türkiye laiktir laik kalacak!

- Tayyip Bey'in ve atadıklarının yaptıklarının iki katını, Ekrem Bey yarı fiyatına yapmış. İleride çok büyük bir kampanya başlatarak İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanmasını, bir cumhurbaşkanı adayının eşit şartlarda yarışması için tutuksuz yargılanmasını talep edeceğiz. Ekrem Bey ve biz meydan okuyoruz: İster tutuklu olsun ister tutuksuz, şartlarımız değişmez; ama tutuksuz yargılanması önemli, biz tarihi bir adım atıyoruz. İmamoğlu'nun dosyasının TRT 1'den canlı yayınlanarak yargılamanın yapılmasını istiyoruz.

- Ey Tayyip Erdoğan, ey Tayyip Erdoğan'ın aparatı Akın Gürlek! Cesaretiniz varsa o yalan dosyayı canlı yayında soruları verin, gerçekleri Ekrem İmamoğlu alnınıza çaksın! Tayyip Bey, benim belediye başkanım senin sorularını canlı yayında yayınlanacak mahkemede cevaplamaya, seni rezil rüsva etmeye, savcının yalanlarını burnundan getirmeye, seni milletin önünde sorgulamaya, iftirayı alnına vurmaya hazır; senin savcın karşımıza çıkmaya hazır mı! İmamoğlu'nun yargılanmasının TV'lerde canlı verilmesini, cevapların teker teker kanıtlarıyla verilmesini teklif ediyorum. Siz soruları canlı yayınlayın, millet hırsızı canlı görsün! Biz varız, Tayyip Bey buna yanaşamaz!

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