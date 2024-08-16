Özgür Özel: Bu salonda çok şey gördüm ama kan görmemiştim, çok utandım

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını görüşmek için toplanan TBMM Genel Kurulu'nda genel görüşme önergesinin ön görüşmeleri partilerin grup konuşmaları ile devam ediyor. Genel Kurul'da söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sağlık sorunları nedeniyle dün olağanüstü toplanan Genel Kurul'a katılamadığını, ancak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yapacağını ve Gazze'ye gitme kararını son derece tarihi bulduğunu söyledi. Özgür Özel, şunları söyledi:

''Dün burada tarihi bir oturum gerçekleştirildi. Öncelikle Sayın Mahmud Abbas'ın bu kürsüde yaptığı konuşmada sağlık sorunlarım nedeniyle bulunamadığım için duyduğum üzüntüyü belirterek başlamak isterim. Diplomatik kanallarla bu üzüntüyü kendisine de ilettik, yarın da bir telefon görüşmesi yapacağız. Sayın Abbas buradayken tüm Meclis'in katılması son derece kıymetliydi. Bu konuşmada Sayın Abbas'ın bedeli ne olursa olsun Gazze'ye gideceğini açıklamasını son derece tarihi olarak değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim.

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Tüm grupların, genel başkanlarının ifade ettiği bu ortak ifadeye Cumhuriyet Halk Partisi aynen iştirak ediyor. Sağlığımla ilgili tüm genel başkanları, rup başkanları,milletvekillerinezaket gösterdiler ayrı ayrı hepsine teşekkür ediyorum. Bugünkü gündeme ilişkin grup başkanvekillerimiz partimiz adına gerekli açıklamaları yapacaklar. Ben tam 9 yıl bu Meclis'te grup başkanvekilliği yaptım, çok tartışmalar oldu. Ancak tansiyon bazen öyle bir yere geliyor ki oraya bir irade koymak gerekiyor. Yoksa işte bugünkü gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Ben bu salonda çok şey gördüm ama kan görmemiştim. Çok utandım. Kadına şiddet görmemiştim. Çok utandım. Sizin gelip arkadaki toplantıya başkanlık etmeniz ve toplantının riyasetini devralmanızın, ortaya koyduğunuz tavrı son derece önemli buluyorum. Ama bundan sonra da sizin parlamentoda hem kötü söz, hakaret olmaması hem de asla ve asla şiddetin olmaması ile ilgili alacağınız her türlü insiyatife Cumhuriyet Halk Partisi olarak destek vereceğiz. Bu konuya en sert tepkiyi göstermek gerekiyor. Kötü sözü kimin söylediği, hakareti kimin ettiğine partiler kör olmalı. Şiddete kim başvuruyorsa o milletvekili partisine bakmadan aynı ceza verilmeli. Ben bu noktada bugün alınan kararı son derece değerli buluyorum. Filistin halkının sonuna kadar arkasındayız."