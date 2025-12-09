Özgür Özel: Bu seneki ödülün İmamoğlu'na verilmesi çok önemli

Sosyal Demokrasi Derneği, 2025 İnsan Hakları Onur Ödülü’nü, "İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde gösterdiği kararlı duruş, halkın iradesine yönelik baskılara karşı sergilediği direnç, sosyal demokrat değerlere bağlılığı" gerekçesiyle Ekrem İmamoğlu'na verdi.

İmamoğlu adına törene katılarak ödülü teslim alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na yönelik operasyona dikkati çekerek hedefin "CHP'yi iktidar, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmamak" olduğunu söyledi.

19 Mart'tan bu yana mücadeleyi sürdürdüklerini vurgulayan Özel, "Ekrem başkan içeride biz dışarıda devam dedik" ifadelerini kullandı.

Bu seneki ödülün Ekrem İmamoğlu'na verilmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Özel, "Türk siyasi tarihinin en fazla hak ihlali yapılan dönemindeyiz" dedi.