Özgür Özel: "Bu süreçte muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Misafir alınmayacağı gibi birçok saçma sapan iddia var. Salon 1800 kişilik, delegemiz 1300 kişi. Salonun hemen yanında aynı şekilde bu sürecin sağlıkla izlenebileceği geniş birkaç salonumuz daha var. Herkesin erişimine açık. PM adaylığı için hiçbir erişi engeli yok. Tek bir gündem maddesi var o da seçim. Bir aday varsa bir konuşma var. Birden çok aday varsa birden çok konuşma var.

81 ilden yurttaşlarımızı, partililerimizi, CHP ile dayanışma göstermek isteyen herkesi, demokraside buluştuğumuz tüm gençleri, Nazım Hikmet Kültür Merkezi önüne bekliyorum. Asıl kurultay konuşmasını salonda değil, dışarıda yapacağız. Kurultay, ne basına kapalıdır, ne üyeye kapalıdır. 19 Mart başarısız darbe girişiminin üzerinden tam 15 gün geçti. Bu sivil darbeler, çoğunlukla geldikleri sandıkla gitmek istemeyenlerin giriştiği bir darbe türüdür. Bu milletin kararına saygısızlıktır. Bu yaşadığımız darbe daha önce yaşadıklarımızdan farklı olarak vatandaşın bir sonraki tercihine yapılmıştır. Bu darbe Erdoğan'ın yarışmaktan korktuğu bir sonraki Cumhurbaşkanına yapılmıştır.

"CUNTA BAŞKANLARI DEMOKRASİDEN NASİBİNİ ALAMAMIŞLARDIR"

Ben bir Cumhurbaşkanına ne söylenebileceğini, ama bir cunta başkanın neden anlayacağını çok iyi bilen birisiyim. Maalesef bu süreçte muhatabım bir Cumhurbaşkanı değil, bir cunta başkanıdır. Cunta başkanları demokrasiden anlamaz. Cunta başkanları demokrasiden nasibini alamamışlardır. Gezi davasına neden döndükleri belli oldu. O günün hesabını sormak için değil bugüne korku salmak için bu soruşturmalar yapıldı. Bütün yargılama, bütün sorgulamalar TRT'den canlı yayınlansın. Ekrem başkana soruları sorun, cevapları milletimiz duysun.

BÜTÜN TÜRKİYE SAYENİZDE DUYDU

Yatmamaları gereken cezayı yatırıyorsunuz. En üstten ceza verseniz bir gün yatmayacak çocuğu bayramda annesinden, babasından ayrı bıraktınız. Dün bir anda gençlerin boykot kararına biz de destek verince sokağa çıkmayanlar, bir fotoğrafçı bir kameraman alışverişe çıktı. Bir dükkan, alışverişe çıktılar. Açıklama yapma yarışına girdiler. O boykotu herkese duyurttum ya size. Oh. Sen niye gittin oraya bakan, niye gittin? Seni oraya 301 arkadaşına sahip çıkan o gençler götürdü. Onlar yaptı, ben de destekledim. Aldın eline sepeti gittin oraya iletişim kampanyası yapmaya. Bütün Türkiye sayenizde duydu. İletişim fukaralar… Her şeyi bir kişi söylüyor, bunlar yapıyor. Boykotu bilmeyene bildirdi, duymayana duyurdu. Çok mutluyuz.

"YALANCI TANIK PAZARLANIYOR"

Burada yediği ekmekle yalancı tanık pazarlanıyor. Birileri tarafından bir kısmı Çağlayan Adliyesi’nde, bir kısmı hakimevlerinde, bir kısmı yanlarına insanlar yollanarak insanlar yalancı tanıklığa zorlanıyorlar. Bu insanlar sıkışmış durumdalar. Bir yandan tehdit ediliyorlar aldıkları ihalelerle.

"ÇALIŞANLARA BAHŞİŞ SERBEST, PATRONA HESAP YASAK"

Boykot yapılan firmalarda çalışanlara bahşiş bırakmak serbest, patrona hesap ödemek yasak.

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