Özgür Özel: Bu yaptıklarının hesaplarını verecekler!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Özgür Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın da bulunduğu 12 kişi farklı illere sevk edilmesine tepki gösteren Özel, "Bu kadar kötülüğün yanlarına kalacağını düşünmemelerini tavsiye ediyorum. Bu kadar kötülük eninde sonunda çıkacak. Özgür Özel tehdit mi ediyor? Yok, tehdit etmiyorum. Ne hissettiğimi anlatıyorum. Ne hissettiklerimi bilsinler. Bir gün bu hissin aynısını hissedecekleri günleri yaşayacaklarını bilsinler" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Ölümden başka hiçbir şey bu yaptıklarının yanlarına kalmaması için enerjimi, inancımı asla ve asla eksiltemez. Bunu bilsinler. Çocukla ve eşle uğraşmanın, anneyle uğraşmanın ne demek olduğunu onlara göstereceğim. Ama eşlerine, çocuklarına, ailelerine ilişmeden. Bu yaptıklarının hesaplarını verecekler!"

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