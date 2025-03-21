Özgür Özel: Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli demokrasi gecelerinden bir tanesi olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması ve gözaltılar sonrası Saraçhane'de CHP'ye dayanışma ziyaretleri sürüyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Saraçhane'de ziyaret etti.

Özel ve Çerkezoğlu, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, açıklamasında, "Bugün sesimin ulaştığı herkese, CHP'li olsun olmasın, muhalefet partilerine oy vermiş olsun olmasın, sandığa sahip çıkan herkese, milli iradeye, halkın egemenliğine sahip çıkan herkese çağrımız; yapılan bir yarış sonunda millet bir karar veriyor. Biz yıllarca seçim kaybettik, 47 yıl birinci parti olamadık ama buna karşı hasetlik, fesatlık yapmadık. Milletin tercihini yok saymadık, hiçe saymadık. Hatayı kendimizde gördük, gayret ettik, çalıştık. En sonunda CHP olarak 47 yıl sonra birinci parti olduk" ifadelerini kullandı.

"SARAÇHANE'YE ÇAĞRIMIZ VAR"

"Seçimde kaybeden birinin geçmişte oy aldığı halkın, milletin iradesinin hiçe saymasıyla karşı karşıyayız" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Millet Saraçhane'yi Ekrem İmamoğlu'na verdi; o hakimle, polisle geri almak istiyor. O yüzden ki 5 günlük eylem yasağına rağmen Saraçhane doluyor, taşıyor, tarihinin en büyük mitinglerini yapıyor. Bugün akşam Saraçhane'ye çağrımız var. Demokrasiye sahip çıkan herkesi, son seçimlerde bile bize oy vermemiş ama sandığa inanan herkesi hem Saraçhane'ye bekliyoruz. Hem de Türkiye'nin 81 ilinde, bilhassa 14 büyükşehir belediyesinin bizde olduğu illerde ve 21 il belediyesinin bizde olduğu illerde belediyelerimizin gösterdiği alanlarda, diğer tüm illerde il başkanlıklarımızın, ilçe başkanlıklarımızın çağrı yaptığı yerlerde demokratik tepkiyi göstermeye davet ediyoruz."

"EVET, SOKAĞA ÇIKIYORUM"

"Sokağa mı çağırıyorsun, evet sokağa çağırıyorum!" vurgusu yapan Özel, şunları söyledi:

"Ama sokağa şiddet için, kavga için çağırmıyorum. Kanunsuz emirler veriliyor, önümüze kanunsuz barikatlar kuruluyor. Bu barikatlara teslim olmayacağız. Onun için çağrım; bu kanunsuz emirle kurulan barikatları, polisimizi gözeterek, ona zarar vermeyerek yıkın geçin! Meydanlara, sokaklara akın! Bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli demokrasi gecelerinden bir tanesi olacak. Millet, sandığına sahip çıkacak. Barışçıl, hak arayan, çevreye zarar vermeyen, polise zarar vermeyen ama kararlılığını kaybetmeyen tüm kitleleri 81 ilde sokaklara, meydanlara bekliyoruz."

ÇERKEZOĞLU: ALANLARDA, MEYDANLARDA OLACAĞIZ

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise açıklamasında, "Sandıkta yenemedikleri rakiplerini siyasallaşan yargıyla ve çeşitli hukuksuz uygulamalarla bertaraf etmeye çalışan bu anlayış, aslında 85 milyon insanın emeğini, ekmeğini, geleceğini tehdit etmektedir" dedi.

Çerkezoğlu, şöyle devam etti: "Buradan bir kez daha bütün sınıf kardeşlerimiz başta olmak üzere ülkeye sahip çıkan herkesi, bütün emek meslek örgütlerini, bütün sendikaları, konfederasyonları, herkesi demokrsaiye sahip çıkmaya, memlekete sahip çıkmaya çağırıyoruz."

Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bu akşam DİSK'liler ve sınıf kardeşlerimizle alanlarda, meydanlarda olacağız. Hakkımıza, hukukumuza ve memleketimize hep birlikte sahip çıkacağız. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"