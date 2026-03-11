Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel, Bülent Arınç ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın yarın Meclis'te bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede güncel siyasi gelişmelerin değerlendirileceği ifade ediliyor.

Güncel
  • 11.03.2026 17:16
  • Giriş: 11.03.2026 17:16
  • Güncelleme: 11.03.2026 17:18
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel, Bülent Arınç ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 22’nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İkilinin yarın Meclis’te görüşeceği belirtiliyor.

Görüşmenin ardından tarafların bir açıklama yapması beklenmezken görüşmenin içeriğinin ise “Güncel siyasi gelişmeler” olduğu ifade ediliyor.

BirGün'e Abone Ol