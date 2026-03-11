Özgür Özel, Bülent Arınç ile görüşecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, 22’nci Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ile bir araya gelmesi bekleniyor.

İkilinin yarın Meclis’te görüşeceği belirtiliyor.

Görüşmenin ardından tarafların bir açıklama yapması beklenmezken görüşmenin içeriğinin ise “Güncel siyasi gelişmeler” olduğu ifade ediliyor.