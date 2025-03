Özgür Özel: Bütün Türkiye'yi meydanlara, sokaklara davet ediyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın gözaltına alınmasının ardından bugün Beylikdüzü Belediyesi'ni ziyaret etti.

Belediye önünde açıklamalarda bulunan Özgür Özel, açıklamasında, "Beylikdüzü Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok kıymetli, çok önemli ve önemi her geçen gün artan ve tarihteki yerini tam olarak aldığında çok farklı şekilde anılacak olan bir ilçedir" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Beylikdüzü büyük bir yürüyüşün ilk adımının atıldığı, büyük bir mücadelenin ilk zaferinin kazanıldığı bir ilçedir. Beylikdüzü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve birinci Cumhurbaşkanı olduğu ülkenin bundan sonraki cumhurbaşkanının ilk adımını attığı ilçedir."

Özgür Özel, şunları ifade etti: "Herkes ne konuştuğunu bilecek. İlk gün Dilek Hanıma geçmiş olsun dileyip Saraçhane'ye koştum. Öğle saatlerinden itibaren Saraçhane'deyim, hiç çıkmadım, orada kalıyorum. İki istisnası var. Bunlardan biri dün Şişli Belediyesi'ne ve Resul Emrah Şahan'ın değerli ailesine gittim. Bugün de buraya kıymetli başkanımızın gurur duyduğu, benim de gurur duyduğum belediye emekçilerine, meclis grubuna destek vermeye, yanlarında olmaya geldim."

SARAÇHANE MESAJI

"Bugün akşam yine Saraçhane'deyim" diyen Özel, "Saraçhane, İstanbulluların Ekrem Başkana emanetidir" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Dün akşam yaptığım çağrıyı bugün tekrar ediyorum. Sesimi duyan herkes, Ekrem Başkanı seven herkes, Murat Başkanı seven herkes, demokrasiyi seven, ülkesini seven herkesi bu akşam 81 ilde il başkanlarımızın, 21 ilde il belediye başkanlarımızın, 14 büyükşehirde büyükşehir belediye başkanlarımızın katılacağı, hepimizin sokaklara, meydanlara döküleceği şekilde sokağa ve meydana davet ediyorum."

"Sokağa çağrı sorumsuzluktur" sözlerine yanıt veren Özel, "Sokağa çağrı sorumsuzluktur diyorlar. Yakmaya, yıkmaya değil, kol kola girmeye; kavga etmeye değil, evlatlarımıza sahip çıkmaya; demokratik bir şekilde milyonlar olup sokaklara akmaya, sokaklara on binleri, yüz binleri, milyonları barışçıl gösterilerle demokratik tepkimizi göstermeye ve anayasal hakkımızı kullanmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Özgür Özel, şunları kaydetti: "Sokağa davet sorumsuzluktur diyenlere şunu söylüyorum; bu sokakları, bu meydanları dolduran biz değiliz, sizin hukuksuzluğunuz ve yaptığınız haksızlıklardır. Anayasa'ya rağmen polise kanunsuz emirler veren, yasaklanmayacaklar gösterileri yasaklayan, canım öğrencilerimin karşısına polisi dikenler ve İstanbul'un polisleri yetmeyip Ankara'dan buraya polis getirip 12 saat çalıştırıp onları perişan edenler, CHP Türkiye'nin bütün evlatlarına, öğrencilerine de, işçilerine de, çiftçilerine de, memuruna da, polisine de sahip çıkar."

"TÜRKİYE'Yİ MEYDANLARA DAVET EDİYORUM"

"Bütün Türkiye'yi 81 ilde, 973 ilçede akşam iftardan sonra, 20.30'dan sonra yapacağımız büyük mitinglere, meydanlara, sokaklara davet ediyorum" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Tek uyarım var. Her türlü tepki haktır. Sakın ha sakın, ne kadar tahrik edilseniz de bazen polise kanunsuz emirler verilse de ne bir polisimize ne de bazı yanımızda olan, içimizde olan ama devlet tarafından ya da bir takım farklı yapılar tarafından sizi haksız göstermek için, devletin içine sızmış bir takım yapıların ya da kötü niyetli algı operatörlerinin yapacağı işlere bizzat siz engel olun. Polise saldırmak değil, elbette hakkımız olan meydana girmek için kanunsuz emir varsa yürür geçeriz. Ama bir tek polisimize, memurumuza, kötü niyetli şekilde saldırma, su atma ya da onu tartaklama o bizim işimiz değil. Ama önümüze kanuna aykırı emirle set çeken, bariyer çeken varsa polise zarar vermeden yıkın geçin."

Ayrıntılar geliyor...