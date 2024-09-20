Özgür Özel: "Büyük sanatçı Ruhi Su'yu ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel sanatçı Ruhi Su’yu andı. Özel, ”büyük sanatçı Ruhi Su'yu ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum” dedi.
Kaynak: ANKA
CHP Lideri Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile sanatçı Ruhi Su’yu andı. Özel,”büyük sanatçı Ruhi Su'yu ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum” ifadesini kullandı.
Halk müziğine ömrünü vermiş, sesiyle çok sayıda türküyü ölümsüz kılmış büyük sanatçı #RuhiSu'yu ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum. pic.twitter.com/TbkEtNYjzR— Özgür Özel (@eczozgurozel) September 20, 2024
Özel’in paylaşım şu şekilde:
“Halk müziğine ömrünü vermiş, sesiyle çok sayıda türküyü ölümsüz kılmış büyük sanatçı Ruhi Su'yu ölüm yıldönümünde saygıyla anıyorum.”