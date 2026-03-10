Özgür Özel çağrı yapmıştı: BİM'den Tanju Özcan açıklaması

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasına ilişkin şikayetçi kurumlardan olduğu iddia edilen BİM'den açıklama geldi.

Açıklamada "BİM A.Ş. kurumsal olarak haberlere konu edilen soruşturma sürecinin ne başlatanı ne de tarafıdır" denildi.

"TARAF DEĞİLİZ"

Özcan, zincir marketlerden yasa dışı yollarla kaynak elde edip bu kaynağı da burs olarak kullanması iddiasıyla tutuklandı.

BİM'in de şikayetçi marketler arasında olduğu iddia edilmişti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında yer alan bazı paylaşımların asılsız olduğu belirtilerek, “Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma sebebiyle sosyal medya mecralarında şirketimizle ilgili bazı asılsız haber ve yorumlar paylaşıldığını üzülerek takip etmekteyiz” denildi.

Açıklamada ayrıca, “BİM A.Ş. kurumsal olarak haberlere konu edilen soruşturma sürecinin ne başlatanı ne de tarafıdır” ifadelerine yer verildi.

Şirket, ilgili kurumlar tarafından yürütülen soruşturma sürecini etkilemeye yönelik hiçbir tartışmanın tarafı olmayacağını belirtti.

ŞOK VE A101 DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

ŞOK Market ve A101 konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

ŞOK Market'ten yapılan açıklamada "ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. ve yöneticileri tarafından bahse konu soruşturma dosyası kapsamında yapılmış bir suç duyurusu veya şikayet bulunmamaktadır" denilmişti.

A101'den yapılan açıklamada ise "Şirketimizin mevcut soruşturma kapsamında herhangi bir şikayeti bulunmamaktadır. Ancak bir çalışanımızın, başka bir market zincirinde çalıştığı döneme ilişkin şirketimizi bağlamayan ve detaylarını bilmediğimiz beyanlarıyla ilgili olarak da gerekli inceleme yürütülmektedir" denilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL: "BOLU NE YAPACAĞINI BİLİYOR"

CHP Lideri Özgür Özel de geçen hafta cuma günü Bolu'da gerçekleştirdiği mitingde BİM'i kastederek "Doğru dürüst bir açıklama yapmazsa Bolu ne yapacağını biliyor" demişti.