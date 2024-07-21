Özgür Özel: Cemevlerini yasal ibadethane yapana kadar mücadele edeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erikli Baba Cemevi'ne ziyaretinde Alevilerin cemevleri ile ilgili taleplerinin yıllardır ortada olduğunu belirtti. Özel cemevlerini yasal ibadethane, Alevileri hiç tartışmasız şekilde tam ve eşit yurttaşlar yapana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Erikli Baba Cemevi'ni ziyaret etti.

Zeytinburnu'nda, Erikli Baba Cemevi ziyaretinde konuşan Özel, muharrem ayı dolayısıyla Kerbela'da yaşanan acılara değinerek, "Kerbela'dan Çorum'a, Maraş'a, Sivas'a; Gazi'den Gezi'ye, yaşanan acıların sonuçlarını yüreklerine gömen, acılarını unutmayan ama yüreklerinde insan sevgisini büyütenlerle birlikteyiz" dedi.

"CEMEVLERİ TALEBİNİN SONUNA KADAR ARKASINDAYIZ"

Özel, Alevilerin cemevleri ile ilgili taleplerinin yıllardır ortada olduğunu belirterek, "Bu ülkede anayasaya göre her yurttaş eşitken, Sünni bir yurttaşın ibadethanesi, camilerin her ihtiyacı karşılanırken aynı vergiyi ödeyen, vergi verirken eşit ama hizmet alırken eşit olmayan Alevi yurttaşlarımızın ibadethaneleri, cemevleri devlet nezdinde ibadethane kabul edilip, camiye ne yapılıyorsa cemevine de aynısı yapılacağı güne kadar bu talebinizin sonuna kadar arkasındayız" ifadesini kullandı.

"ALEVİLERİN EŞİTLİĞİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Aydınlık, çağdaşlık ve laiklikten yana tavır almaları gerektiğini vurgulayan Özel, anayasada yazan eşitlik ilkesi gerçekten hayata geçene kadar mücadele edeceklerini dile getirerek, şu görüşleri paylaştı:

"Kürtlerle Türkler eşittir. Kürtler 'eşit hissetmiyorum' diyorsa o hissedene kadar eşit anayasal yurttaşlık için, Aleviler 'eşit hissetmiyorum' diyorsa senin demenle eşit olmayacak. 'Ben eşitim, ayrımcılığa tabii tutulmuyorum, ötekileştirilmiyorum, şeytanlaştırılmıyorum, birileri kayrılırken ben bir kenarda dezavantajlı bir grup olarak devletin kontrolüne sanki himaye edilirmiş gibi tecrit edilmiyorum, ben eşitim' dedikleri güne kadar Alevilerin eşitliği için hep birlikte mücadele edeceğiz. Sizin yolunuz bizim yolumuzdur. Sizin aşkınız, bizim aşkımızdır ve Pir Sultan'ın dediği gibi, 'kim dönerse dönsün, siz yolunuzda yürüdükçe' yolunuzdan bu kardeşiniz de dönmeyecektir."

Özgür Özel, Madımak Otel utanç müzesi oluncaya, cemevlerini yasal ibadethane, Alevileri hiç tartışmasız şekilde tam ve eşit yurttaşlar yapana kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Konuşmanın ardından Özel, Erikli Baba Cemevi Dedesi Binali Doğan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, vatandaşlara aşure ikram etti.

Programa, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Erikli Baba Cemevi Başkanı Dursun Aydoğdu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ORHAN KEMAL MÜZESİ'NE ZİYARET

Özel, İstanbul'daki ziyaretleri kapsamında Beyoğlu'nda bulunan Orhan Kemal Müzesi'ni gezip buradaki eserleri inceledi.

Özel, Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü ile sohbet etti.

"GELECEK SEÇİMLERDEN SONRA İKTİDAR PARTİSİYİZ"

Özel, daha sonra Bayrampaşa'daki Türkiye Bosna Sancak Derneğine geçti.

Dernek yönetimi ve vatandaşlarla bir araya gelen Özel, yaptığı konuşmada, sosyal demokrat bir parti olarak Türkiye'deki herkesi doğduğu yere bakmaksızın sahiplendiklerini söyledi.

Türkiye'deki partisinin yönetimindeki 411 belediyeye açık talimat verdiğini vurgulayan Özel, şöyle devam etti:

"Bizim belediyelerde akraba kayırmacılığı yasak, biliyorsunuz. Asla izin vermiyoruz ama bir akraba kayırmacılarına izin vereceğim. Bosna Sancaklı akrabalarımı kayıracaksınız, onlar ne isterse yapılacak. Çünkü onlar kendileri için bir şey istemez. Manisa'da, İzmir'de, Bursa'da ve Antalya'da, Türkiye'nin dört bir yanında, İç Anadolu'da, Karadeniz'de her yerde varlar. Ben daha bir tanesinin 'Bana şunu yap, çocuğuma şunu yap.' dediğini duymadım. Gelirler bir şey isterler, hep bir gariban için isterler. O yüzden 411 belediyemize Bosnalı akrabalarımız emanettir."

Partisinin gelecek seçimlere kadar Türkiye'nin muhalefet partisi olduğunu dile getiren Özel, "Ama Türkiye'de muhalefet partisiyiz. Dışarıya çıktık mı biz Türkiye'nin partisiyiz. Allah'ın izniyle gelecek seçimlerden sonra da iktidar partisiyiz" ifadelerini kullandı.