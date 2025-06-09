Özgür Özel cenaze programını gözyaşları içinde duyurdu: Biz Ferdi Başkan'dan razıyız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybetmesinin ardından hastane önünde açıklama yaptı. Özel, Zeyrek'in yarın saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından Birinci Mezarlık'ta defnedileceğini duyurdu. Özel, cenaze programını açıklarken gözyaşlarını tutamadı. Özgür Özel konuşurken "Allah rahmet eylesin" diyince bir vatandaş "Ferdi Başkan'ım hakkımız helal olsun" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Özel, "Yarın helalleşeceğiz ama bugün helalleşmek istiyorum diyorsanız hakkınızı helal edin" dediğinde hastane önünde toplanan yüzlerce vatandaş "Helal olsun" diye bağırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü ve yaşamını yitirdiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünde yaptığı açıklama şöyle:

"Değerli Manisalılar, değerli arkadaşlarımız, dostlarımız. Kusuruma bakmayın zor bir konuşma yapacağım. Çok zor günler geçirdik hep beraber, maalesef benim dünyada tanıdığım en iyi insan, en iyimiz, en çalışkanımız, en dürüstümüz, Manisa'nın partili partisiz bağrına bastığı, onu tanıyan herkesin birkaç dakika içinde kendisini çok yakın hissettiği bambaşka bir insanı kaybettik.

Ben aklımın, kalbimin yarısını kaybettim. Birlikte hayal kurduğum, hayallerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz bir yol arkadaşımızı, bir siyaset arkadaşından öte bir çocukluk, bir gençlik arkadaşımızı; Manisa, yetiştirdiği en müstesna kişiliklerden birini kaybetti. Manisa o kadar çok şey kaybetti ki Ferdi'nin hayalleri Manisa'yı bambaşka bir şehir yapmaya yetecek güçteydi. Hepimiz de ona bu yüzden o kadar çok güveniyorduk. Hiç hak etmediği düşündüğümüz sonla karşı karşıyayız. Hepimiz çok üzgünüz, hepimiz çok doluyuz.

Eşi ve kızı eve geçtiler. İkizlerini alıştıracaklar yarına. Annesine en müsait şekilde doktorlar söyleyecekler. Büyük ihtimalle bir anjiyo olması gerekiyor annesinin de... Burası bir hastane ve diğer hastaların yakınlarının yerine kendinizi koyun ve biz bu hastanenin girişini boşaltmak durumundayız. Biz bu hastaneyi boşaltmak durumundayız. Emin olun Ferdi yukarıdaki odada yanımda olsaydı bana şunu diyecekti: 'Ağabey, bu insanların evine gitmesi lazım. Sen söylersen giderler.'

Biz burada bu akşam bir taziye almayacağız. Yarın saat 11.00'de Manisa Büyükşehir Belediyesi önünde tören yapacağız. Daha sonra Hatuniye Cami'nde öğle namazı bitecek, Ferdi başkanımızın cenaze namazını, bir tek onun doldurabildiği Cumhuriyet Meydanı'nda saf tutarak, valiliğin arkasında cenaze namazını kılacağız. Ardından hep birlikte yürüyerek, onun da çok sevdiği, benim de çok sevdiği dedelerimizin, onun babasının aynı safta yattığı, Manisa Tarzanı'nın olduğu Birinci Mezarlık'ta başkanımızı defnedeceğiz. Sonra her birinizi Cumhuriyet Meydanı'ndaki sergi salonunda 3 gün boyunca taziyeleri kabul edeceğiz. Ben hepinizden razıyım, hiç yalnız bırakmadınız, biz Ferdi Başkan'dan razıyız, bize hayatımızın en büyük mutluluklarını yaşattı. Hep yanımızda oldu. Hepinizi çok seviyordu. Hepimiz onu çok seviyorduk. Başımız sağ olsun, Allah hepinizden razı olsun. Allah Ferdi Başkan'ımızdan razı olsun, Allah rahmet eylesin."

Hastane önünde toplanan yurttaşlar Ferdi Zeyrek'e haklarını böyle helal ettihttps://t.co/T9GrmBkgwb pic.twitter.com/cwClDZdkk2 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 9, 2025

HALK "HELAL OLSUN" DİYE SESLENDİ

Özgür Özel konuşurken "Allah rahmet eylesin" diyince bir vatandaş "Ferdi Başkan'ım hakkımız helal olsun" diye karşılık verdi. Bunun üzerine Özel, "Yarın helalleşeceğiz ama bugün helalleşmek istiyorum diyorsanız hakkınızı helal edin" dediğinde hastane önünde toplanan yüzlerce vatandaş "Helal olsun" diye bağırdı.