Özgür Özel, CHP 102’nci Yıl Koşusu’na katıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Eymir Gölü’nde düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi 102’nci Yıl Koşusu’na katıldı.

Özel, koşuyu tamamlamasının ardından yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar, gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyoruz. Partimizin 4-9 Eylül arasının kuruluş haftası olarak kutlanmasına, geçen yıl tüzük değişikliğimizde karar vermiştik. Bu sene takip ettiğiniz üzere yoğun, bilimsel, kültürel, sanatla ve siyasetle dopdolu bir hafta geçiriyoruz. Pazar gününü önce 102’nci Yıl Koşusu’na ayırdık” dedi.

Fotoğraf: CHP

Özel, şöyle devam etti:

“SENEYE ATA ÇİFTLİĞİ’NDE KOŞACAĞIZ”

“En son İstanbul Kadıköy’de maraton koşmuştum. Ankara’da maraton pistlerinin, parkurun çok fazla olmaması sorundu. Mansur Başkan, ATA Çiftliği’nde güzel bir tam maraton parkuru hazırladı. Umuyorum seneye onu da koşacağız. Burası da ODTÜ ormanının içinde, Eymir Gölü’nün etrafında. Özellikle yanan ODTÜ ormanının ağaçlarının yerine bir ağaç dikme kampanyasını da bugün başlatacaktık. Onun için bugün bir maraton parkuru düzenlendi. Genç arkadaşlarla birlikte koştuk, 10 kilometreyi biraz geçen bir parkuru hep birlikte koştuk el ele. Milli Maratoncumuz Mehmet Yurdadön de burada. Her zaman Ankara’da bizim etkinliklerimize de eşlik ediyor. Gençler bilmez; Mehmet Bey maraton koşarken sınırı geçmiş. Peşinden ‘Yurda dön’ diye bağırmışlar. Öyle bir özelliği vardır. Aynı zamanda Fenerbahçe’nin Milli Takım Koşucusu. Biz de bugün hep beraber koştuk genç arkadaşlarla.

“ÖDÜLÜMÜZ; ‘İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK’ TİŞÖRTÜ OLDU”

Bundan sonra her yıl ümit ediyoruz ki Cumhuriyet’in kuruluşunun 150’nci yılında, 200’üncü yılında bu koşular yapılırken ‘İlki 2025 yılında koşulmuştu’ diye buradaki arkadaşları anacaklar. Koşunun sonunda hepimiz ödül olarak, İmamoğlu’na özgürlük isteyen bu tişörtlerden birer tane kazandık. Ben de bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Yol boyunca koştuk, finişi de sembolik olarak öndeki beş - altı kişi el ele geçtik ama bugün bu yarışı tamamlayan herkes maratonun birincisi."

“ÖBÜR KOŞUYU NASILSA TAMAMLARIZ”

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özel, 21 Eylül tarihinde yapılacak Olağanüstü Kurultay’ın sorulması üzerine, “Bugün maraton günü siz yine engelli koşuya getirdiniz. Kadıköy maratonunu 59 dakikada bitirmiştik, yaklaşık 6 tempoyla; 5,9. Burada hesapladılar, benim saat de öyle gösteriyor; 5,55 ile koştuk. Yani 56 dakikada falan bitirmiş oluyoruz koşuyu. Her kilometreyi ortalama 5 dakika olmak üzere 56 dakikada tamamladık koşuyu. Öbür koşuyu nasılsa tamamlarız” dedi.

“UZAKTAN DEĞİL, YAKINDAN NASIL GÖRÜNÜYOR GÖRSÜN”

Genel Başkan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendisine yönelik ifadelerine ise “Çok sağ olsun. Keşke bugün basının takip ettiği pickup’a koysaydık veya kendisi uzaktan değil, yakından gelse. Öyle 10 kilometre değil 100 metreyi birlikte koşalım bir bakalım. Öyle uzaktan nasıl görünüyor, yakından nasıl görünüyor bir görsün. Arkadaşlar şimdi bu siyasi soruları burada cevaplarsak bu koşunun da bir önemi kalmaz. Bir de akşam çeşitli bültenlerin içinde araya bunlar gelmesin. Nasılsa gün boyu etkinliklerimiz var. Bir yerde cevaplarız onları. Herkese teşekkürler” yanıtını verdi.