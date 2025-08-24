Özgür Özel, CHP Burhaniye İlçe Başkanlığını ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Burhaniye İlçe Başkanlığını ziyaret etti, bina önünde toplanan vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir dizi temaslarda bulundu.

CHP Burhaniye İlçe Başkanlığını ziyaret eden Özel, başkanlık binası önünde bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP lideri Özel, daha sonra Bornova Anadolu Lisesi’nden arkadaşı Evren Arpat’ın vefat eden dayısı Tayfun Bardakçı’nın İskele Camisi’ndeki cenaze törenine katıldı.