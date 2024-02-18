Özgür Özel, CHP'den istifa edenlere yanıt verdi

CHP, Ankara'da düzenlenen törenle belediye başkan adaylarını tanıttı. Burada açıklama yapan Özgür Özel, partiden istifa edenlere yanıt vererek, "Kampanya için kendisine belirlediği bütçeyi ilçe belediyesine teklif edenler var. 3 kişi, 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partinin başarısını kendi başarısı sayan var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Spor Salonu'nda aday tanıtım toplantısı düzenledi.

Belediye başkan adaylarının tanıtıldığı toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Aday belirleme süreçleri bazı partilerde kapalı kapılarda oluyor. CHP'de hep böyledir ama bu dönem objektif kriterleri sürdürdük. Seçmenimizi dinledik, örgütümüzü dinledik, sokağın sesine kulak verdik, Parti Meclisi ve milletvekillerimiz dinledik. 3 bin araştırma yaptırdık. Adaylarımızın belirlenmesi için çok önemli veriler elde ettik" ifadelerini kullandı.

PARTİDEN İSTİFA EDENLERE CEVAP

3 bin 500 adaylık başvurusunda adaylaşamayanların olduğunu belirten Özel, şunları söyledi:

"Son günlerde bazı televizyonlarda, gazetelerin kiminin manşetinde, kiminin eteğinde 3, 5, 10 memnuniyetsiz arkadaşımızın partiden ayrıldığını ya da başka taraflardan aday olmak istediklerini, eleştiriler açıklamalarını görüyoruz. Hepsine sonuna kadar saygı duyuyorum.

Esas konuşulması gereken, benim gönlümde manşette olan, kendisi aday olmadığı günün ertesi sabahı adaya telefonu açıp, 'çjk istedim olmadı, sizi belirlediler, ben çalışmaya hazırım' dediğinde güne başlayanlar var. Kendisi için aracı aday olan arkadaşına teklif edenler var. Kampanya için kendisine belirlediği bütçeyi ilçe belediyesine teklif edenler var. 3 kişi, 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partliliğini kimseye tartıştırmayanlar var, partinin başarısını kendi başarısı sayan var."

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ"

Kazanmak zorunda olduklarını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Çünkü bizim akşam evine ekmek götüremeyenlere borcumuz var. Çünkü bizim ülkeyi terk etmeyi düşünen bavullarını kafasında toplamış 'gitmek istiyorum' diyen gençlere borcumuz var. Çünkü bizim bundan sonraki süreçte bu ülkede yaşamanın nasıl olacağını endişeyle bekleyenlere borcumuz var."

SEÇMENLERE ÇAĞRI

Seçmenlere çağrı yapan Özgür Özel, "31 Mart'ta oyu atın; halkçı, çalışkan, sizi gözeten belediye başkanlarını kentinizde iktidara getirin. Biz onlara inanıyoruz, güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN 'HATAY' SÖZLERİNE TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'daki sözlerine tepki gösteren Özel, "Hatay'da bile, Hataylıların, depremzedelerin gözlerine içine bakarak bu tehdidi, bu şantajı ifade etmekten çekinmedi. Açıkça şunu söyledi, 'Hatay mağdur oldu, çünkü belediyesi bizde değildi' dedi. Bu söze siyaseten verecek bir cevap bulamadım, çünkü karşımızdaki depremzedeyi geçmişte verdiği oydan cezalandıracak, gelecekte vereceği oya göre şantan yapabilecek bir taş kalpliliğe bağlıydı" diye konuştu.

Özel, "Onun kalbinde taş var; onun kalbinde vicdan yok, onun kalbinde insaf yok! Ancak onun karşısında da Hatay'ı da, Türkiye'yi de seven CHP'liler var. Bunu öğrenecek" ifadelerini kullandı.

'İŞİMİZ GÜCÜMÜZ TÜRKİYE' SLOGANI

'İşimiz Gücümüz Türkiye' sloganı hakkında da konuşan Özel, şunları söyledi:

"Bu sloganla ilgili son günlerde önemli bir gündem var. Diyorlar ki, bir parti 'Üç hafta önce adayımız kullandı', bir parti '10 gün önce bilboard giydirdik.' O arkadaşlara şu çağrıyı yapıyorum. İşimiz Gücümüz Bursa sitesine bir baksınlar, İşimiz Gücümüz Sivas sitesine bir baksınlar. Bu isimlerin başvuru hakları 2 ay önce alındı. 9 Ocak'ta başvurusunu yaptığımız bu sloganımızı beğenenler varsa 'İşimiz Gücümüz Türkiye' diyen arkadaşlarımızın CHP'nin kurumsal kimliğine saygı duymasını diliyoruz."

'TÜRKİYE İTTİFAKI' VURGUSU

Konuşmasında Türkiye İttifakı vurgusu yapan Özel, "Cumhur İttifakı'nın karşısındaki ittifakın adı Türkiye İttifakı. 5 yıl önce CHP'nin içinde bulunduğu ittifak, bugün aynı isimle seçimle girmiyor. Bu ittifak ortaklarımız verdiği, bizim de saygı duyduğumuz bir karar. Muhalefete muhalefetin iktidara yaradığını biliyoruz. Gücümüzü aldığımız, yetkimizi aldığımız hizmetleri yaptıklarımız değişmedi. O günden bugüne yeni oy kullanacak seçmenimiz var, hepsi genç..." dedi.

Özgür Özel, şunları söyledi: "Geçen seçimde Saray'a itiraz edenler yine buradalar, gelecek seçimde israf bitsin tasarruf olsun diyenler yine buradalar, geçen seçimdeki iyi insanlar yine buradalar. Kimse CHP'nin seçime ittifaksız girdiğini zannetmesin. Bu ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır."