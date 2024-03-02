Özgür Özel: 'CHP gelirse sosyal yardımlar kesilir' yalanı çöp oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimlere kimseyi dışarıda bırakmayan, halkın çıkarlarını koruyan "Türkiye ittifakı" ile katıldıklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Salihli İlçesi'nde yurttaşlarla biraraya geldi.

Özel, burada yaptığı açıklamada yerel seçimlerde "Cumhur İttifakı" ile yarışacaklarını hatırlatarak, "Bizim de bir ittifakımız var, o ittifakın adı Türkiye ittifakı. Türkiye'yi, Salihli'yi, milletini sevenler, Türkiye ittifakına destek bekliyor. Büyük mücadelelerin sonunda burada, Manisa'da, memleketimde yağmurun altında müjdeyi veriyorum. 1 Nisan günü Salihli'de CHP iktidarı var, Manisa'da CHP iktidarı var. Anketler onu gösteriyor, sokak onu gösteriyor " diye konuştu.

31 Mart'a kadar durmadan çalışarak bu seçimi kazanacaklarına inandıklarını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Geçmişte söylenen 'CHP gelirse sosyal yardımlar kesilir.' yalanı çöp oldu. İstanbul’da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da yaptığımız sosyal yardımlar tam 5 katına çıktı. Bunun için geliyoruz. Biz, Türkiye ittifakıyız, Manisa ittifakıyız, Salihli ittifakıyız. Biz, kimseyi dışarıda bırakmayan, yoksulu, esnafı, çiftçiyi, işçiyi, yaşlısını, gencini dışarıda bırakmayan Türkiye ittifakıyız. Bu ülkede sadece belli çevrelerin çıkarlarını koruyanlara karşı halkın çıkarlarını korumak için oylarınıza talibiz."

CHP'nin Salihli Belediye Başkan adayı Mazlum Nurlu ile Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek'e destek isteyen Özel, konuşmasının ardından seçim otobüsüyle şehir turu attı.