Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde açıklama yapacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında olduğu gözaltılar hakkında açıklama yapacak.

CHP'den yapılan açıklama göre Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi'nde bugün saat 15.30'da basın açıklaması gerçekleştirecek.

Özel'in, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in gözaltına alındığı operasyon ile ilgili değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile Bozbey'in eşi, kızı ve iki kardeşi dahil olmak üzere 55 kişi sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı.

Soruşturmanın Mustafa Bozbey'in Nilüfer Belediye Başkanlığı yaptığı döneme (1999-2019) ve tutuklu eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e yönelik olduğu ifade edildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "suç örgütü lideri" olarak tanımladığı seçilmiş belediye başkanı Bozbey'in evinde ve belediyede arama yapıldığı; telefonuna el konulduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında 59 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.