Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde konuşuyor

Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen olağanüstü MYK toplantısı sona erdi.

5 saat süren toplantının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Genel Merkez'in ikinci katında basın toplantısı düzenliyor.

CHP MYK üyeleri, açıklama öncesinde destek için salona indi.

Özel'in, basın toplantısının ardından bahçeye çıkarak yurttaşlara sesleneceği öğrenildi.

Özel, basın toplantısının gerçekleştirileceği salona giriş yaptı. Salonu selamlayan Özel, basın mensuplarına teşekkür ederek konuşmasına başladı.

Özel'in konuşması şöyle devam ediyor:

"Saray rejimine, AK Parti'nin kara düzenine verdiğimiz rahatsızlıktan son derece memnunuz. Bugün Türk demokrasisi adına kara bir gündeyiz. Bugüne nasıl geldiğimizi özetlemek istiyorum. Bizim hikayemiz Mayıs 2023'te başladı. Türkiye'yi cumhuriyetin 2. yüzyılında yeniden demokratikleştirmeye çok istekliydik. Bütün Türkiye çok istekliydi ancak o seçimleri kazanamadık. O seçimlerin kaybında en büyük sorumluluk Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi.

O dönemden beri halk, siyasetten, partimizden bir kopuş yaşamaktaydı. Herkes, 'Bir yolunu bulursam ülkeden gideceğim, bir daha sandığa gitmeyeceğim, mümkünse yurt dışına gideceğim' demeye başlamıştı. CHP'nin özeleştiri yapması ve milletin gönlünde kabul görmesi lazımdı, yoksa olmayacaktı. Anketler yüzde 12-13 protesto oylar, yüzde 40'ları gösteriyordu. Bu duygu durumu içinde 'Biz CHP değişmelidir"' dedik. Sonra bu sözlerimiz tepki görünce biz bu görevi üstlendik, bir yola çıktık. Yola çıktığımızda gerekli imzayı dahi bulamayacağımızı, aday dahi olamayacağımızı söylediler. Biz bütün bir kampanya boyunca bütün Türkiye'yi gezdik, kazanırsak ne yapacağımızı açık açık paylaştık. Dediler ki: 'Bu delegeyi ikna edemezsiniz.' 'O delegeyi biz ikna etmeyeceğiz, o delegeyi tıraş eden berberin bir alt katında komşusu olan üniversite öğrencisi ikna edecek. Eşi, oğlu, kızı, eşi 'Hakkımı helal etmem' diyerek yollayacak' dedik.

Delege, sokağın güvendiklerinin sesini dinledi ve değişime karar verdi. Biz hiç kibir yapmadık, bizim galibiyetimizin kimsenin mağlubiyeti olmasını istemedik. Ama o günlerde hep bana şunu söylüyorlardı: 'Sana devlet geldi mi?' 'Devlet dediğin binadır' diyordum ben, 'Devlet bana nasıl gelsin?' CHP'deki değişime "İzin aldın mı, konuştun mu, soruşturdun mu?" diye sordular. Biz müesses nizamın çarkına çomağı burada soktuk arkadaşlar. Biz, kurucu partinin kimsenin onayını almadan değişebileceğini gösterdik."