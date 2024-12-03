Özgür Özel, CHP grup toplantısında konuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşuyor. Özel, konuşmasına başlamadan, 2 ay önce İYİ Parti'den istifa eden bağımsız milletvekili Ümit Özlale'ye parti rozeti taktı.

Konuşmasına 'Dünya Engelliler Günü'nden bahsederek başlayan Özgür Özel, yapılmayan öğretmen atamalarına dikkat çekti.

"2 BİN 500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA BEKLİYOR"

"2 bin 500 engelli öğretmen atama bekliyor. Bunun takipçisi olacağız. CHP iktidarında engelliler birinci yıldan itibaren tüm engellilere CHP adına 'İktidarımızdan memnun musunuz?' diye sorduğumda 'Çok memnunuz, sözlerinizi tuttunuz' cevabı almak istiyorum."

Yarının ise Dünya Madenciler Günü olduğunu hatırlatan Özgür Özel, Avrupa'da ölümlü kazalar olmadığını belirterek "Bizim ülkede 'Bu işin fıtratında var' sözü normalleştirilmeye çalışılıyor. Ömrüm bununla mücadele ederek geçti" dedi.

"SÖMÜRÜYÜ DEĞİL EMEĞİ SAVUNUYORUZ"

Madencilere seslenerek "En kötü örgüt, örgütsüzlükten iyidir. Örgütlenin, sendikalı olun, mücadele edin, hakkınızı alın, savunun" diyen Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sömürüyü değil emeği savunuyoruz. CHP grubundan Remzi Çalışkan'a selam olsun. Hepimiz arkasındayız. Nasuh Mahruki de 20 Kasım'dan beri tutuklu. Görüşlerini ifade etti diye 'cumhurbaşkanına hakaretten' içeri aldılar. Böyle birisinin içeriye atılması Saray Rejimi'nin bir diğer ayıbıdır."

ERDOĞAN'A PROTESTO TUTUKLAMALARINA TEPKİ

TRT World Forum'da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştuğu sırada İsrail ile ticaretin kesilmediği vurgusuyla kendisini protesto eden ve bu nedenle tutuklanarak cezaevine gönderilen 9 kişinin tutuklanmasına da tepki gösteren Özel, "İnanılmaz şekilde bu 9 arkadaşımızı tutukladılar" dedi.

Yeni yönetmeliğe karşı grev kararı veren aile hekimlerine destek veren Özgür Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Sorun aile hekimini yarış atı gibi görenlerde. Aile hekimlerinin ve eczacıların dayanışmasını saygıyla selamlıyoruz. Aile hekimlerinin, eczacılar ve hasta haklarının sonuna kadar yanındayız."

Suriye'de yaşanan son gelişmeleri ve HTŞ öncülüğündeki cihatçıların Halep'i ele geçirmesini de değerlendiren Özgür Özel, şunları kaydetti:

"2010'lardan beri Atatürk ne dediyse tersini yaptılar. Bunun sonunda milyonlarca sığınmacı Türkiye'ye geldi. Bizim yoksulumuz yerine sosyal yardım alıyorlar. Ne huzur alıyorlar ne huzur veriyorlar. Hâlâ birileri aynı yanlışta ısrar ediyorlar. Bu bölgenin en güçlü ülkesi Türkiye'dir. Devlet kuran parti, dış politikaya 'devlet ciddiyeti' zaviyesinden bakmalıdır.

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