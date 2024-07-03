Özgür Özel: CHP'li belediyelerde 'Emekli Halk Kart' uygulaması başlatıyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin yönettiği tüm belediyelerde hizmetleri ortaklaştırmak için 'Emekli Halk Kart' uygulamasını başlattıklarını açıkladı. Özel, “Pazardan kasap desteğine, doğalgazdan ulaşıma kadar bütün hizmetleri tek isimde ortaklaştırıyoruz. Kartınıza yüklenmiş hizmet ne ise gittiğiniz yerde bu hizmetlerden yararlanacaksınız. Hakkınız ödenmez" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerde "Emekli Halk Kart" uygulaması başlatılacağını açıkladı.

Özel, "Pazardan kasap desteğine, doğalgazdan ulaşıma kadar bütün hizmetleri tek isimde ortaklaştırıyoruz. Kartınıza yüklenmiş hizmet ne ise gittiğiniz yerde bu hizmetlerden yararlanacaksınız" dedi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerde emekli yurttaşlara yönelik yeni bir uygulama başlatılacağını söyledi. Özel, "CHP'li tüm belediyelerimizde 'Emekli Halk Kart' uygulamamızı başlatıyoruz. Pazardan kasap desteğine, doğalgazdan ulaşıma kadar bütün hizmetleri tek isimde ortaklaştırıyoruz. Kartınıza yüklenmiş hizmet ne ise gittiğiniz yerde bu hizmetlerden yararlanacaksınız. Hakkınız ödenmez" açıklamasında bulundu.