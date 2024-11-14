Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik inceleme hakkında açıklama yapacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konser harcamaları gerekçe gösterilerek CHP'li belediyeler hakkında başlatılan soruşturma hakkında saat 14.30'da açıklama yapacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik başlatılan inceleme hakkında açıklama yapacak.
Özgür Özel, bugün saat 14.30'da CHP Genel Merkezi'ne yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılı tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddiaları soruşturma için İçişleri Bakanlığına müzekkere yazıldı.
Teftiş Kurulu'nun incelemesi neticesinde 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni verilirse başsavcılığın adli soruşturma başlatacağı öğrenildi.
Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlattı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, "20 milyon lira bedelle düzenlenen 3 konser" iddialarının ardından CHP'li Beykoz Belediyesi hakkında inceleme başlattı.