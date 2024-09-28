Özgür Özel CHP'li Ediz Ün'ün istifasını istedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kaçakçılıkla suçlanan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün’ün istifasını istedi.

Özel, Ediz Ün'ü iddialar nedeniyle Ankara'ya çağırdı.

ÜN'ÜN KISA SÜREDE İSTİFA ETMESİ BEKLENİYOR

Ediz Ün'ün Ankara'da CHP Grup Başkanvekilleriyle görüştüğü ve kendisine, soruşturma süreci tamamlanıp hukuki durum netleşene kadar partiden istifa etmesi gerektiğinin iletildiği öğrenildi. Ün'ün kısa süre içinde istifa etmesi bekleniyor. İstifa etmemesi durumunda, Ün'ün Grup Disiplin Kurulu'na sevk edileceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Edirne'de polis kontrolünde durdurulan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait cipte gümrük kaçağı ürünler bulunnmuş ve şoför ile birlikte bir kişi gözaltına alınmıştı.

Milletvekili Ün, araçtaki ürünlerden haberi olmadığını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

2 gün önce basına yansıyan haberlerde; CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün o gece kendisinin direksiyon başında olduğu ortaya çıkmıştı.