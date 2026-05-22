Özgür Özel, CHP'li il belediye başkanlarıyla bir araya geldi
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, "mutlak butlan" kararı sonrası süreç değerlendirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in de katıldığı toplantıda, mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası oluşan gündem değerlendirildi.
Toplantıda, Genel Başkan Özel’in belediye başkanlarına birlik ve beraberlik mesajı verdiği belirtildi.