Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özgür Özel, CHP'li il belediye başkanlarıyla bir araya geldi

CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, "mutlak butlan" kararı sonrası süreç değerlendirildi.

Güncel
  • 22.05.2026 20:50
  • Giriş: 22.05.2026 20:50
  • Güncelleme: 22.05.2026 20:56
Kaynak: ANKA
Özgür Özel, CHP'li il belediye başkanlarıyla bir araya geldi
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il belediye başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek’in de katıldığı toplantıda, mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası oluşan gündem değerlendirildi.

Toplantıda, Genel Başkan Özel’in belediye başkanlarına birlik ve beraberlik mesajı verdiği belirtildi.

BirGün'e Abone Ol