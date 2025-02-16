Özgür Özel: CHP'nin aday belirleme sürecini kirletmeye çalışıyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Jeotermal Karşılama Merkezi'nin açılışına katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özel, "Biz sırtımızı Recep Tayyip Erdoğan'ın kavgacı siyasetine dönüyoruz. Korkmuyoruz ama sırt dönüyoruz ona. Yüzümüzü emekliye, esnafa, çiftçiye, memura, işsize ve gençlere dönüyoruz. Onlar için bir şeyler yapmaya uğraşıyoruz" dedi.

Parti programı çalışmaları hakkında bilgi veren Özel, "CHP önce 81 ilinde, sonra 973 ilçesinde, şimdi tekrar 81 ilinde İl Danışma Kurulları'nı yaparak parti programını hazırlıyor. Bunu 973 ilçede çalışıyoruz. Aynı zamanda akademisyenlerle, kıdemli siyasetçilerle, aynı zamanda sivil toplum ve sendikalarla, aynı zamanda dünyaya bakan 4 farklı ekiple çağı yakalayan, iyi anlatılabilecek, insanların dertlerine çareyi bulduğu, kendini o partinin programında bulduğu, o programında bir iktidar programı olmasına kredi açacakları muhteşem bir çalışmanın içinde parti" dedi.

Özel, şöyle devam etti: "Her yönüyle CHP, sandık görevlileriyle sandıkları koruma çabasıyla, program çalışmalarıyla ve erken seçime olan talebi yükselterek adayını belirleme süreciyle de CHP sahada. CHP baba evine çağrı yapıyor; her çocuk bir eve doğar, o baba evidir. Sonra kimi uzaktakine, kimi yakındakine geçer. Kimi büyüğünü arar, kimi küçüğüne razı olur ama herkes babasının evini bilir. Başı sıkıştığında döneceği yer bellidir, bacası tütmektedir, çayı demlidir, kapısı açıktır ve baba evinde herkese açıktır."

KURULTAY İDDİALARINA TEPKİ

CHP'nin kurultayına ilişkin "şaibe" iddialarına tepki gösteren Özel, "Nerede yakalayıp o sandığı koyarsak o seçimi kazanacağımızı bildikleri için CHP'nin aday belirleme sürecini, 1 milyon 600 bin üyeye davette bulunduğu ve bütün Türkiye'ye davette bulunduğu süreci kirletmeye, değersizleştirmeye, çeşitli tartışmalarla o sürecin ne kadar önemli olduğunu görünür kıldırmamaya çalışıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

"OYUNA GELENLER OLDU"

"Onun için partimiz çirkin bir saldırının altında" diyen Özel, şunları ifade etti:

"Hepinizin gözünün önünde olmuş kurultayımızda, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu kadar şeffaf, bu kadar açık, yarışmacı ama birbirine saygılı, herkesin gözünün önünde olduğu kurultayımıza kara çalmak için kirli ellerini partimize uzatmaya çalışıyorlar. 1 yıldır bir meczuba dilekçe verdirmişler, dosya açıkta duruyor, bir tane kanıt yok, şimdi gizli tanıklar icat etmeye çalışıyorlar. Bir tane somut şey ortada yok ama Tayyip Erdoğan bana 3 ayda bir 'şaibeli kurultay cevap ver'... Sustuk, cevap vermedik. Bizi çukura çekip o tartışmalarla değersizleştirmeye çalışıyor. Biz bu oyuna gelmedik, gelenler oldu. Ve devamında yandaş basından bize iftiralar, hakaretler etmeye çalışıyorlar."

"BİZ BİRİZ VE BERABERİZ"

"Verilmeyecek en ufak bir hesabımız, Tayyip Erdoğan'ın çirkeflikleriyle, elindeki karayla, bizi çekmeye çalıştığı o kirli çukurla hiçbirimizin işi yoktur" diyen Özel, "'Benim işim var, Tayyip Erdoğan'ın peşine gideceğim, onun pisliğine bulanacağım' diyenler onun yanına gidebilirler. Biz biriz ve beraberiz" ifadelerini kullandı.