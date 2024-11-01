Özgür Özel: CHP'nin aday sorunu yok, esas AK Parti'nin adayı kim?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin milletvekilleriyle Basına Kapalı Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Özel, "Bugün tüm milletvekillerimizle sıcak gündemi konuşacağız. Bir gözümüz Silivri'de, kulağımız, elimiz Esenyurt'ta. Milletvekili arkadaşlarımız Esenyurt'u hiç boş bırakmayacak" dedi.

"Esenyurt, CHP belediyesi tarafından yönetilirken 2004 yılında AKP tarafından kazanıldı" diyen Özel, "100 binin altında teslim ettiğimiz Esenyurt'tu 1 milyon nüfusla geri aldık. Esenyurt, kent suçları müzesi gibidir" ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMA KARARINA TEPKİ

Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösteren Özel, "Yalanla, dolanla, 10 yıldır parti üyemiz olan bir kanaat önderini 'bölücü örgüt üyesi' diye yaftalayıp, suç işletebilecekleri birisini buraya kayyum diye atadılar" diye konuştu.

AHMET ÖZER'E ZİYARET

Ahmet Özer'i Silivri Cezaevi’nde yapacağı ziyaret için yapılan izin başvurusuna yanıt verilmemesi sorulan Özel, "Dün resmi olarak Adalet Bakanlığı'na görüşme talebimizi ilettik. Mesai bitimine kadar tamamlanmadığı için Adalet Bakanlığı'nın gerekli prosedürü tamamlamasını bekliyoruz. Dünün yoğunluğu içinde onu yetiştiremediler. Pazartesi günü ziyaretle ilgili bir talebimiz var. Pazartesi günü Silivri'ye gidip sevgili başkanımızı ziyaret etmek istiyoruz" yanıtını verdi.

MİTİNGE KATILMAYAN BELEDİYE BAŞKANLARI

Esenyurt'ta dün gerçekleştirilen mitinge belediye başkanları Mansur Yavaş, Burcu Köksal ve Tanju Özcan'ın katılmaması sorulan Özel, şu cevabı verdi: "Hepsi gerekçelerini bize bildirdiler. Mansur Bey, daha sonra konuyla ilgili başka bir etkinliğe katıldı. Belediye başkanlarına 'bir gün sonra şurada olun' dediğinizde orada olma imkanları yok. Sadece 3 belediye başkanı değil, daha fazla belediye başkanı gelemedi. Çağrıya uymadıkları için değil, kamu görevlerini aksatmamak için."

YILMAZ TUNÇ'A YANIT

Başsavcı Akın Gürlek'e tepki gösterdiği açıklaması nedeniyle kendisini hedef alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a yanıt veren Özel, "Fezleke gelecekse gelir, ona benim diyecek bir şeyim yok. Akın Gürlek üzerinden incinmişler anlaşılan. Elindeki adam bumerang gibi. Atıyoruz atıyoruz geri geliyor. Seyyar giyotin. Yeni kumpaslara ihtiyaç var? yaparsa Akın yapar, demişler. Bakan yardımcısıydı, başsavcı yaptılar" diye konuştu.

SİNE-İ MİLLET YANITI

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çağrısı sorulan Özel, şunları söyledi:

"Sosyal medyada çok popüler tartışmalardır. MYK toplantımız bitti, otobüsün üstünde konuştuk. Ben Kemal Bey'in o değerlendirmelere iştirak ettiğini bilmiyordum. Ben bütün muhalefete uyarı yaptım. Sine-i millet demek, istifa ettim demek. Biz 140 milletvekili istifa ettik, Anayasa 'ara seçim yapacaksın' diyor sadece boşalan yerler için. Biz erken seçim istiyoruz, ara seçim yapılıyor. Seçime giremeyeceksin. AKP-MHP milletvekillerini alacak, 400 vekilin üzerine çıkacak ve referanduma gitmeden anayasayı değiştirecek. Sine-i milleti savunmak tuzağa düşmektir. Maalesef sosyal medya odaklı birtakım arkadaşlar var sayın Genel Başkanı'nın iletişimine katkı sağlayan. Onlar sosyal medyaki tansiyon üzerinden böyle bir paylaşım yaptılar herhalde. Daha sonra sayın Genel Başkanımızın, Fikret Bila'ya bir düzeltmesini gördüm, 'Benim dediğim sine-i millet ile erken seçim istesinler demek istiyorum' demek istemiş. O doğru."

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Partisinin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili tartışmalar da sorulan Özel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"CHP, seçime bugünden hazır durumda. Aday belirleme noktasında da en geniş mutabakatı sağlayacağız. Bizim 1,5 milyonu aşan üyemiz var. Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim. Partinin yetkili organları var ama biz bunu en geniş mutabakatla yapacağız. CHP'nin aday sorunu yok, esas AK Parti'nin adayı kim? Erken seçim istemiyorlarsa Erdoğan aday olamıyor. Biz geç karşımıza diyoruz, hodri meydan diyoruz. Gelmeyip kaçıyorsa, kendisi aday olamayacak demektir."

SIRADA İBB Mİ VAR?

Esenyurt'a atanan kayyumun ardından sıranın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde olduğuna yönelik yorumlar da sorulan Özel, "Bu operasyondan sonra hedefte İBB mi var? Kafaları hiç karışmasın, alınlarını karışlarız" cevabını verdi.