Özgür Özel: CHP'nin adayı aslan gibi bir CHP'li, peki AK Parti'nin adayı kim?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'da partisinin İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Özgür Özel, erken seçim çağrısında bulundu.

"Sayın Erdoğan seneye kasımda erken seçime varım demiyorsa ondan sonra bir daha erken seçim yapamayacak demektir" diyen Özel, "YSK'nın kararına göre bile ikinci dönemi ve bu dönemde 360 kişi oy vermeyecekse seçim öne alınamayacak ve aday olamayacak demektir. Madem ki erken seçimden kaçıyor adaya ihtiyacı var demektir" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI AÇIKLAMASI

"Partisinin cumhurbaşkanı adayı kim olacak" tartışmasına da değinen Özel, "Biz Ekrem Başkanımızla, Mansur Başkanımızla övünç duyuyoruz. İkisinin ortak ifadesi şu; 'Bizi erkenden aday tartışmasına çekmek, kendi içlerindeki çatlakları önlemek istiyorlar.' Günü gelince bütün üyelerimizle oturur adayın kim olacağına karar verir, en doğru adayı belirleriz. Türkiye'yi içerisinde bulunduğu sıkıntılardan kurtarırız" diye konuştu.

AKP'NİN ADAYI KİM?

"Peki AK Parti'nin adayı kim?" diye soran Özel, şunları ifade etti:

"Erdoğan adaylıktan kaçıyorsa, gelecek sene kasımda bizim belirlediğimiz adayımızın karşısına geçemiyorsa, 'Ben hazırım, iddialıyım, hadi bakalım Cumhuriyet Halk Partisi' diyemiyorsa ona aday lazım.

Erdoğan kimi aday yapacak? Damadı mı yapacak. Süleyman Soylu ya da Ali Yerlikaya'yı mı yapacak? Onların arasındaki kirli çamaşırları ortaya dökmekten mi korkuyor? Bugüne kadar herkes konuşuyor, CHP'nin adayı kim diye. CHP'nin adayı aslan gibi bir Cumhuriyet Halk Partili. Peki AK Parti'nin adayı kim?"