Özgür Özel, CHP'nin 'ayağa kalkma' tavrıyla ilgili konuştu: Şaşılacak bir şey yok

TBMM'de yeni yasama yılı başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan genel kurulda Erdoğan geldiği sırada CHP sıralarının ne yapacağı merak ediliyordu.

Bazı CHP'li milletvekilleri, "Cumhurbaşkanı Genel Kurul'a geldiğinde ayağa kalkılacak" mesajının ardından Genel Kurulu’a girmeme kararı aldı.

CHP'li Uğur Bayraktutan, Engin Altay ve Okan Konuralp, salona giren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayağa kalkmayarak protesto etti.

Genel Kurul salonuna giren diğer CHP'liler ise ayağa kalktı ama Erdoğan'ı alkışlamadı.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA: KENDİ KARARLARI

CHP lideri Özgür Özel, Genel Kurul'un kapanmasının ardından kuliste gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genel Kurul'a katılıma yönelik bir grup kararı olmadığını söyleyen Özel, "Kendi tavrımızı gruba bildirdik. Katılmayan arkadaşlarımızın kendi kadarı. Bir sorun görmüyorum" dedi.

"MAKAMA SAYGISIZLIK YAPMADAN KARŞILADIK"

Erdoğan'ı 'makamına saygı duyacak' şekilde karşıladıklarını belirten Özel, şöyle konuştu:

"Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söyledik. Cumhurbaşkanının yemine uygun şekilde geldiğinde karşılamamızı ayakta yapıp makama saygısızlık yapmayacağımızı söyledik. Konuşmasında rahatsız edici sölyemler olmamakla birtlikte partili cumhurbaşkanı konuşmasıydı. Giderken ayağa kalkmak gereği duymadık. Biz cumhurbaşkanını, devletin başını, anayasaya göre 1 Ekim'de Meclis'i açmakla görevli kişiyi makama saygısızlık yapmadan karşıladık bunda şaşırılacak bir şey yok."