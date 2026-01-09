Özgür Özel, CHP'nin Doğu ve Güneydoğu bölgesi il başkanlarıyla bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 il başkanıyla Ankara’da bir araya geldi. Toplantıya bölgenin ileri gelenleri katıldı. Özel’in il başkanları ve yerelde ileri gelenlerden çözüm sürecine ilişkin öneri ve beklentileri dinlediği toplantı, yaklaşık beş buçuk saat sürdü.

CHP’nin MYK, kapalı grup ve PM toplantılarıyla başladığı hafta, il başkanları toplantılarıyla devam ediyor. Takvime göre Özel, Genel Merkez’de yarın partisinin 81 il başkanıyla bir araya gelecek. Özel, bu toplantı öncesinde çalışmalar kapsamında çözüm sürecine ilişkin partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 23 il başkanıyla toplantı yaptı.

PARTİ DIŞINDAN KATILIM

Toplantı, 28-30 Kasım 2025 tarihlerinden düzenlenen 39’uncu Olağan Kurultay öncesinde yapılan son il başkanları toplantısında, bölge il başkanları tarafından gelen bir görüş doğrultusunda düzenlendi. Özel’in talimatıyla il başkanları, toplantıya parti dışından konuda görüş bildirebilecek, bölgenin ileri gelen birer ismiyle birlikte geldi.

Toplantı, yerelde ileri gelen isimlerin katılımı dolayısıyla parti genel merkezinde değil, Mogan’da bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tesislerinde yapıldı. Basına kapalı olarak yapılan toplantı, yaklaşık beş buçuk saat sürdü.

MANSUR YAVAŞ KATILDI

TBMM Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu üyesi ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir toplantıda komisyonun çalışmalarına ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Emir’in yanı sıra toplantıda Özel’e, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen, Sezgin Tanrıkulu ve Ensar Aytekin, PM Üyeleri Emine Uçak Erdoğan ve Hikmet Erbilgin Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik etti. Toplantı devam ederken ABB Başkanı Mansur Yavaş, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de toplantıya katıldı.

ELEŞTİRİ, TALEP VE BEKLENTİLER AKTARILDI

Toplantıda, CHP’nin sürece ilişkin tutumuna dair bilgilendirme yapılmasının ardından, il başkanları da yerelde karşılaştıkları eleştiri, talep ve beklentileri parti yönetimiyle paylaştı. “Terörsüz Türkiye” ismi verilen sürecin bütünü ve nihai rapor yazım aşamasında olan TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları konusunda bir bilgi alışverişinin gerçekleştiği toplantıda, bölgenin son durumu ve vatandaşların reaksiyonları, bölge il başkanları tarafından aktarıldı.

"HER KONUDA MÜSTAKİL SİYASETİMİZ VAR"

Toplantı Genel Başkan Özgür Özel’in kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Toplantıda söz alan il başkanları ve bölgenin ileri gelenleri, CHP’nin Meclis’teki komisyona katılmasının, komisyonda kalmasının ve sürece dair cesur söylemlerinin bölgelerinde olumlu karşılandığını ifade etti. CHP’nin Suriye’de barış isteyen tutumunun ve doğu ve güneydoğu için kalkınma ve refah talep etmesinin takdir topladığını belirten katılımcılar, geçmişte yaşanan acıların bir daha yaşanmaması için CHP’nin tavrının önemli olduğuna işaret etti.

CHP lideri Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Kendi iç sorunlarını çözen Türkiye, bölgeye barış ve refah getirilmesinin de öncülüğünü yapar. Bizim Türkiye'nin meselelerine ve ihtiyacı olan çözümlere dair her konuda müstakil siyasetimiz var. Kendine ait siyaseti olmayan başkalarının planına figüran olur. Terörün bitmesi, silahların susması, Kürt meselesinin demokratik bir zeminde çözülmesiyle ilgili kararlılığımızı ve güven veren adımları desteklemeyi sürdüreceğiz. Ayrımcı kutuplaştırıcı dil ve siyasetten bizi kurtaracak olan Cumhuriyetin kucaklayıcı eşit yurttaşlığı tesis eden iklimidir. Türkiye'nin kurucu partisi olarak; milletimizin 100 yıl önce büyük bir kurtuluş savaşı vererek kurduğu bu Cumhuriyeti, tam demokratik hale getirmek bizim görevimizdir. Türkiye'nin dört bir tarafında milletimiz de bizden bunu bekliyor ve destek veriyor.”