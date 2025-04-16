Özgür Özel: “CHP'yi ve toplumsal muhalefeti yeniden sokakla ve mücadeleyle tanıştırıyoruz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da Medyascope TV’de gazeteci Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtladı.

Özel, kayyum ihtimalinin tamamen ortadan kalkıp kalkmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hukuken hiçbir zaman tamamen kalkmaz ama siyaseten ortadan kalktı. Zaten CHP’ye kayyum atanması, 19 Mart darbe girişiminin üç ayağından bir tanesiydi. Birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) kayyum atacaklar, ikincisi CHP’ye ve İstanbul Barosu'na. Böylece savunmanın belini kıracaklar, partinin hiyerarşisini kırıp buna direnmemizi kıracaklar, İBB’yi de kazanamadıkları belediyeyi alıp oraya adı belli, daha önceden hazırladıkları eski bakan ve belediyenin eski genel sekreter yardımcısını atayacaklar, böylelikle projeleri tamamlanacaktı. Biz bunu bir darbe girişimi olarak görüp halkı buna direnmeye ayağa kaldırınca, kendimiz ayağa kalkınca tabii bu süreç akamete uğradı. Partiye kayyum ihtimaline karşılık da olağanüstü kongreye gittik. Bunun iki tane çıktısı var: Bir tanesi, yandaş medyayı görüyorsunuz, CHP’deki bu mücadeleyi işlevsizleştirmek, kendisine göre önemini azaltmak, dikkatleri başka yere çekmek için hala bir buçuk yıl önceki kurultayla ilgili bir sürü yalan atıyorlardı.

"YIKICI ŞEYLER SÖYLEYENİN DE HİÇ İTİBAR GÖRMEDİĞİ BİR YERE GELDİK"

Esas mesele şu: Biz kurultayın iradesini tazelerken partinin birlik ve bütünlük halinde olduğunu göstermeyi de son derece önemsedik. Çünkü şu anda CHP bir saldırı altında, Türkiye demokrasisi saldırı altında. Burada halen daha CHP'de bir ikilik görüntüsü, farklı farklı düşünceler varmış gibi göstermeye çalışıyorlardı. Görüldü ki aslında hem tüzük kurultayında hem şimdi; CHP'de her geçen gün daha güçlü bir şekilde yönetimi, mücadeleyi sahiplenme iradesi var. Parti içindeki farklı düşünen seslerin yıkıcı şeyler söylemediği, artık o üç-beşe inmiş yıkıcı şeyler söyleyenin de itibar görmediği bir yere geldik.

"DIŞARIDAN BİR KAYYUM ATAMASI YAPMAYA CESARET EDEMEZLER"

Özel, “CHP için kayyumlar belli miydi” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Mutlaka bellidir ama artık oralara girmemek lazım. Çünkü delegemiz bu ihtimali ortadan kaldırdı. Bundan sonra CHP'ye, herhangi bir CHP'liyi kayyum atayamazlar, kurultayın iradesi ortada. Dışarıdan atama yapmaya cesaret edemezler. Bu noktada bugünlerde ifadeye çağrılanlar meselesi de aslında normal bir akış. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un aksine gizli tanıkları kabul etmeyip şeffaf bir şekilde süreci yürütüyor. Bize de bilgi vermişti, ‘Kimin adı geçerse ifadeye çağıracağım.’ Ben bunda bir mahsur görmüyorum çünkü korkacak bir şeyimiz yok.”

Özel, İş Bankası’na kayyum atanması iddialarına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye'yi ben yabancı basına konuştuğumda ya da örneğin Avrupa Birliği'nin (AB) bütün büyükelçileriyle öğle yemeğindeydim. Bunları görünce, ‘Türkiye'yi şikayet ediyor.’ Ben bunların yaptıklarını, Türk milletine şikayet etmek istiyorum. Bir ülkenin ekonomisinin beline kazma vuracaksanız o ülkede devletin sözünü, lafını güvencesiz kılmanız lazım. Yani insanlar dışarıdan baktığında, ‘Buraya güven olmaz’ diyorlarsa para getirmezler, yatırım yapmazlar.”

"KORKU SALMAK İÇİN SÖYLÜYORLAR, YAPAMAZLAR AMA ÜLKEYE DE ÇOK BÜYÜK KÖTÜLÜK YAPIYORLAR"

Sözlerine 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde İBB’deki süreçleri hatırlatarak devam eden Özel, şöyle konuştu:

“İmamoğlu, 1 milyon farkla kazandı ve bir yıl olmadan bu sefer kayyum eliyle belediyeye çökmeye çalışıyor. Yine aynı kişiye, aynı rakibine 31 yıl önce devletin verdiği diplomayı iptal ettirdi. Şimdi siz yabancı yatırımcı olsanız, siz Türkiye'ye yatırım yapmak isteyenlere danışmanlık yapan şirket olsanız, Türkiye'deki yatırımlara para aktaran fon olsanız Türkiye'ye yaklaşır mısınız? Devletin verdiği hangi kağıdın garantisi var? Operasyonun etrafındaki 26 şirket; soruşturabilirsin, tedbir kararı alırsın, mal varlıklarını dondurursun, sattırmazsın, yurt dışına yollamazsın, anlarım. Daha mahkeme görülmeye başlamadan şirketlere el koydu, yandaş kayyumlar atadı, şirketlere resmen el koydu. Diyor ki ‘Güven bana, Türkiye'ye para yatır, hisse senedi veriyorum.’ Ya yarın, ‘bu geçersiz’ dersen, hazine bonosuna ‘Vallahi ben bilmiyorum, bunun bir karşılığı yok. Bir kağıt parçası’ dersen. Türkiye ekonomisine bu kadar kötülük yapılmazken borsayı sırtında taşıyan, kağıtlardan bir tanesi İş Bankası'dır. IMKB'nin birkaç taşıyıcı kolonundan biri. Şimdi sen oraya kayyum atayacaksın. Sonra dünyadaki finans şirketlerine diyeceksin ki ‘Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, aynı zamanda CHP'nin de kurucusu. Yüzde 25 hisseyi CHP'ye bırakmış. Ben CHP ile olan husumetimden buraya kayyum atadım.’ Bundan sonra Türkiye'deki bankacılık hisseleri ne olur, borsa ne olur, bir günde giden para, kaç para olur? O yüzden gerçekten korku salmak için söylüyorlar, yapamazlar ama ülkeye de çok büyük kötülük yapıyorlar.”

"MİTİNG OLSA TAKVİMİ OLUR, EYLEM OLDUĞU İÇİN BUNUN SON GÜNÜ SONUÇ ALACAĞIMIZ GÜN"

Özel, çarşamba günleri İstanbul’un bir ilçesinde, hafta sonu Türkiye’nin bir ilinde geçrekleştirilecek mitinglerin ne zamana kadar süreceği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sonuç alana kadar. Miting olsa takvimi olur, eylem olduğu için bunun son günü sonuç alacağımız gün. Salı günleri Meclis’teyiz. Arkadaşlarımızı motive ediyoruz, mücadele ediyorlar. Bakın, İklim Kanunu geri çekildi. Çarşambaları İstanbul'da bir ilçede 20.30’da yine. Niye çarşamba? Darbenin günü çarşamba. Her hafta sonu da Anadolu'da bir büyük ‘Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim mitingi’ yapacağız. Bu hafta Yozgat'tayız. Bir gün sembolik bir ilde, bir gün çok güçlü olduğumuz bir ilde, bir gün en zayıf olduğumuz ilde. Yozgat'tan neyi göstereceğiz? Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Erdoğan'ın yüzde 80’e yakın oy almakla övündüğü, partisinin yüzde 70’lerde oy aldığı bir ilde, çiftçiler eylem yapıyorlar Erdoğan'a karşı. Bunlar da ceza kesiyor traktörlere. O cezaları üstlendiğim gün telefonda, ‘Buraya bekliyoruz Başkanım. Bir miting de burada yap’ dedi Yozgatlı çiftçinin biri. ‘Yapıyorum, bir sonraki miting orada’ dedik. Gideceğiz orada bir miting yapacağız.

"EKREM BEY SERBEST BIRAKILIRSA EYLEM TAKVİMİMİZİ GÖZDEN GEÇİRİRİZ"

Bundan sonra Erdoğan düşünsün. Çünkü herhangi bir süreçte değiliz. Miting olsa takvimi olur, biter. Bunun takvimi sonuç alana kadar. Sonuç: Bir kere Ekrem Bey ve arkadaşlarımızı çıkaracaklar. Şeffaf, adil bir yargılama yapacaklar. Talebimiz odur ki bu televizyonlardan yayınlansın, herkes yalanı da cevabını da görsün. Sandığı önümüze getirecekler. Adayımızla birlikte seçime gireceğiz. Bu iktidarı değiştireceğiz. Bu olacak. Olana kadar mücadele edeceğiz. Birinci hedef, arkadaşlarımızın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması. O zaman eylem takvimini şöyle gözden geçiririz: Ekrem Bey çıktığına göre, artık onsuz gidip eylemler yapmak yerine, ona bir program yaparız. Ama bu sefer erken seçim sandığı için mücadele ederiz. Demokrasi zeminine dönme, hiç olmazsa bir miktar yakınsamak istiyorlarsa oturur, konuşuruz. Ama birinci şartımız, arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanması."