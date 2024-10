Özgür Özel: “CHP’lilerin tamamını memnun edecek adayı belirleyeceğimiz güne kadar cumhurbaşkanı adayım sizlersiniz”

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde CHP’ye yeni üye olanlar için Katılım Töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de katıldı.

Programda konuşan Özgür Özel, Esenyurt’un bir milyonu aşan nüfusuyla sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin en kalabalık ilçesi olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:

“Esenyurt’tayız ve baba evindeyiz. Baba evi, herkesin içine doğduğu evdir. Sonra kimi büyüğünü arar gider, kimi küçüğüyle yetinir. Kimi ırakta oturur, kimi yakında oturur ama herkesin bildiği bir şey vardır. Bir ihtiyaç olursa baba evinde yerim hazırdır. Çayı kaynamaktadır baba evinin, çorbası sıcaktır, bacası tütmektedir. İlçe yönetimimiz, mevcut ve önceki dönem yöneticilerimiz, geleceğin yöneticileri baba evinin bacası tütsün diye oraya odun çekenlerdir. Ne zaman ki kapıya biri gelir, onun da karşısına dikilmez, ‘Sen niye geldin, nereden geldin, burası bizim’ demeyiz. Çünkü biliriz ki o evde onun da payı vardır. Sorarsa tapusu bende değildir. Kemal Bey’de de yoktu. Ne rahmetli Ecevit’te vardı ne İsmet Paşa’da. Baba evinin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. O yüzden bugün kim geldiyse artık yarından itibaren benim kadar Cumhuriyet Halk Partilidir. Çünkü o, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İki büyük eserimden biri’ dediği Cumhuriyet Halk Partisi’ni babasının evi bilmiş, o eve gelmiş, bizimle gönül gönüle vermiştir. Artık bir hedefi vardır, o hedef de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini Türkiye’nin iktidar partisi yapmaktır. Onun zamanı gelmiştir. Şimdi burada hep birlikte omuz omuza, yürek yüreğeyiz.

"ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ ANLATACAĞIMIZ SÜRECE GİRDİK"

Emeklilerin 12 bin 500 liralık aylığına onlarla birlikte itiraz ettik. 105 mitingde konuştuk, yetmedi ilk mitinglerden birini Ankara’da emekliler için yaptık. Emekçiler için Gebze’de, atanmayan öğretmenler için Saraçhane’de ve ürettiği ürününe karşılık alamayan üreticiler için Rize’de çay mitinginde, Gaziantep’te fıstık mitinginde, Hayrabolu’da buğday mitinginde, Giresun’da fındık, memleketim Manisa’da tarım mitinginde sürekli halkın yanında olduk. Bundan sonra işçilerin sorunlarından sendikalaşmanın önündeki engellere, hayvancılıktaki sıkıntılardan adalet arayışına kadar önceden olduğu gibi sıkıntıdaki herkesin yanında olmaya devam edeceğiz. Esas olarak da bu sıkıntıları nasıl çözeceğimizi milletimize tane tane anlattığımız bir sürecin içine girdik. Parti programımızı milletimizle birlikte, 81 ilde 973 ilçede halkla, kanaat önderleriyle, sendikacılarla, meslek kuruluşlarıyla, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütleriyle tartışarak, konuşarak, her soruna çözüm yolunu masanın üstüne koyarak en kısa sürede hazırlayacağız. Milletimizin takdirine sunarak, her konudaki özet bilgileri sizlerle paylaşarak bu millete iktidar olduğumuz gün sorunlarını nasıl çözeceğimizi halkın diliyle, kendinden emin bir üslupla ve büyük bir enerjiyle anlatacağız.

"BİZİ ADAY TARTIŞMASINA ÇEKMEK İSTEYENLER DOSTUMUZ DEĞİL"

İçine çekilmeye çalışıldığımız bütün tartışmalara inat olarak her birimize önemli bir görev vermek üzere bugün Esenyurt’tayım. Gelecek üyelerimize de en eski üyemize de şunu söylüyorum. Bu partiyi cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla bir kaosun, bir çatışmanın ve erkenden bir meşguliyetin içine çekmek isteyenler dostlarımız değildir. Kim ki televizyonda yoksulluğu, işsizliği değil de aday kim olacak tartışmasını körüklüyor onu konuşuyorsa; kim ki istihdam sorununu, evladının eğitimindeki sorunları, bu meseleler dışında başka bir şeyi konuşuyorsa inanın dostumuz değildir. ‘Aday kim olacak?’ Emin olun, adayın kim olacağına benim kadar sizler de karar vereceksiniz. Örgütümüzün görüşünü alıp, Cumhuriyet Halk Partililerin tamamını memnun edecek bir adayı hep beraber belirleyip arkasında duracağımız güne kadar ilan ediyorum ki; Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Her biriniz yarın sabahtan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adaylarısınız. Adayımızı resmen ilan ettiğimiz, o güzel mitingi yaptığımız ve cumhurbaşkanı adayımızı cumhurbaşkanı yapacağımız kampanyaya başladığımız güne kadar benim adayım sizlersiniz.

"İŞSİZLİĞE ÇARENİN CHP'DE OLDUĞUNU ANLATIRSANIZ ADAYIMIZ, CUMHURBAŞKANI OLACAKTIR"

Sanayi sitesinde ustanın yanında duran kalfası da benim adayımdır, ustasını o ikna edecek. Tarlada, yan tarladakiyle sohbet eden köylü CHP’li benim adayımdır, komşusunu o ikna edecek. Balkanlardan gelmiş olup da Atatürk’ün partisinden başka partiye hâlâ oy veren varsa onu Makedonya göçmeni abim ikna edecek, aday odur. Yarın ev gezmesine giden kadın kolları üyem, cumhurbaşkanı adayımızdır. Okullarda Halk-Lis’liler cumhurbaşkanı adaylarımdır. Üniversitelerde gençlik kolu üyelerimiz ya da sokakta gençlik kollarımızın her biri cumhurbaşkanı adayımızdır. Eğer her biriniz yarın sabah yataktan cumhurbaşkanı adayı olarak kalkar, bu partiye bir oy, bir oy, bir oy toplarsanız bu yoksulluğa, işsizliğe çarenin Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu, her sorunun Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çözüleceğini siz anlatırsanız cumhurbaşkanı adayımız ilan edildiği gün o artık bir aday değil, Türkiye’nin gelecek cumhurbaşkanı olacaktır. Ben onu size emanet ediyorum, bu görevi size veriyorum.”

Özel, konuşmasının ardından daha önce başka siyasi partilerde görev yapmış çok sayıda yeni üyeye rozet taktı. Özgür Özel, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’i de makamında ziyaret etti.