Özgür Özel çiftçilere seslendi: Bizden 'solduyu' bekleyin, size sosyal demokratlar sahip çıkacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Antep'te üreticilerle buluştu. Antepli üreticiler fıstık fiyatlarını traktörlerle yere fıstık dökerek protesto etti.

Özgür Özel'e derdini iletmek isteyen üreticiler araçlarıyla yolu kesti. Özgür Özel, CHP'nin Gaziantep İl Başkanlığı ziyaretinin ardından üreticilerle görüştü.

Çiftçiler, Özgür Özel'i traktörlerle karşıladı. Özel'e taleplerini ileten bir fıstık üreticisi şöyle konuştu:

"Hükümetin bu işe el atması lazım. Üreticiler kaderine bırakıldı. 3-5 tüccar fiyatı indirip kaldırıyor devlet de buna seyirci kalıyor. Şahinbey Belediyesi fıstık alıyor ama vatandaş orada da yok."

"SİZİ BİZ KURTARACAĞIZ"

CHP iktidarında çiftçinin emeğine sahip çıkacaklarını belirten Özel ise üreticilere şunları söyledi:

"Sizi tamamen sahipsiz bırakmışlar ama ben size sahip çıkacağım. Sizi biz kurtaracağız. Taban fiyat açıklansa alacak kurum yok çünkü birlik kalmadı. Bundan sonra yapacak iş Ak Parti'yi göndermek. Sesinizi duymuyorlar, duysalar da yapmıyorlar. Bunlar 5 tüccarın kölesi olmuş. Biz birliğinizi açacağız, kooperatif kuracağız, taban fiyat vereceğiz."

"BİZDEN SOLDUYU BEKLE"

Bir süt üreticisiyle de konuşan Özgür Özel, "Onlarda sağduyu yok. Bunun ticaretini yapan insanlardan çözüm bekleme. Bizden 'solduyu' bekle. Sosyal demokratlar sahip çıkacak sana" dedi.

Ardından iktidara seslenen Özel, "Bu fıstık için bir tedbir alırsan alırsın. Fiyat vermezsen seçim olur. Sen gideceksin biz geleceğiz. CHP'yi getirirseniz biz sizin işinizi çözeriz" dedi.

Saat 18.00'deki mitingi işaret eden Özel, üreticilerden yolun daha fazla kapalı kalmamasını rica ederek alandan ayrıldı.

Özel, saat 18.00'de Şehitkamil'deki İstasyon Meydanı'nda düzenlenecek fıstık mitinginde konuşacak.