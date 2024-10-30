Özgür Özel: Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir" ifadesini kullandı.

Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in "PKK/KCK" faaliyetlerine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"YAŞANANLAR SON BİRKAÇ HAFTADA YAŞANANLARDAN BAĞIMSIZ DEĞİL"

Özer'in gözaltına alınmasına yönelik süreci yakından takip ettiğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şunları kaydetti:

"Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş, daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış, girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir. Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz."