Özgür Özel, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ’da Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan ve oda üyeleri ile bir araya geldi.

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