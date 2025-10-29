Özgür Özel: Cumhuriyet'e sahip çıkın, seçme ve seçilme hakkınıza sahip çıkın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Tuzla Belediyesi'nin ‘Tuzla Yaşam Aydınlı’ açılış töreninde konuştu.

Özel, burada yaptığı konuşmada "Demokrasiye sahip çıkın, Cumhuriyete sahip çıkın, seçme ve seçilme hakkınıza sahip çıkın" mesajı verdi.

"KAYYUMUN ÜZERİNDEN 1 YIL GEÇTİ"

Özel'in konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz bu eserleri çok zor koşullarda yerine getiriyoruz. Bundan önceki Tuzla Belediye Başkanı'nın keyfi yerinde. Bizden önceki belediyelerin ödemeği vergiler, borçları biz ödüyoruz.

Tam bir yıldır darbeci bir kuşatma altındayız. Yarın 1 yıl olacak. Türkiye'nin en büyük ilçesinin belediye başkanının gözaltına alınmasının sonra da kayyım atanmasının üzerinden bir yıl geçti.

Seçimle gelenin seçimle gitmesi esastır.

Sayın Erdoğan 15 Temmuz günü ülkenin Cumhurbaşkanıydı. Birileri darbenin sevincini yaşıyordu. O gün biz muhalefet partisi olarak meclisi açın dedik. Biz fırsatçılık yapmayız dedik. O günlerde bize teşekkür ediyorlardı.

Demokrasiye sahip çıkın, Cumhuriyet'e sahip çıkın, seçme ve seçilme hakkınıza sahip çıkın.

En kısa sürede Avrupa gibi yönetilen ve Avrupa'dan daha zengin ve daha güçlü bir ülkeyi inşa edeceğiz."