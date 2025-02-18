Özgür Özel: Darbe ittifakı, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışıyor

CHP lideri Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, “Şaibe” iddiasıyla CHP’nin 38’inci Olağan Genel Kurulu’na yönelik yürütülen soruşturmanın ardından kurultaya sahip çıkmak için ortak açıklama yapan 81 il başkanı da grup toplantısına katıldı.

Özel, Bolu’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grant Kartal Otel’deki yangın faciasında sorumluluğu bulunanların halen açığa çıkartılamamasını eleştirerek sözlerine başladı. Facianın üzerinden 78 gün geçtiğini belirten Özel, bilirkişi raporunun hazırlanmamasına tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan kimseye dokunulmadığını kaydeden Özel, “AKP’ye yük olmayacak bir süreç yürütüyorlar” diye belirtti. CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kartalkaya’daki yangın faciasının ve Yenidoğan Çetesi Skandalı’nın, “Vicdanı sorumlusu” olduğunu söyledi.

“HERKES FAKİRLEŞTİ”

CHP’li Özel, sağlık emekçilerini, Sağlık personelinin gırtlağına yapışın” diyerek hedef gösteren AKP Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’a yönelik tepkisini de kürsüden dile getirdi.

Türkiye’de fakirleşmeyen kimsenin kalmadığını ifade eden Özel, öğrencilerin de en az emekliler ve asgari ücretliler kadar mağdur olduğunu kaydetti. Yükseköğrenimdeki okul terki ve okulunu donduran öğrenci sayısının yüksekliğinin altını çizen Özel, üniversite mezunu işsizlerin durumuna da dikkati çekti. Öğrencilerin barınma ve beslenme sorunuyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Özel, “Erdoğan, kendinden önceli koalisyon hükümetini ve rahmetli Ecevit’i aşağılarken sürekli, ‘Ben geldiğimde 45 liracık KYK bursu vardı’ diyor. KYK kredisiyle o gün 1,5 çeyrek altın alınırken bugün 3 bin TL olan KYK kredisi ile yarım çeyrek altın alınamaz durumda” ifadelerini kullandı.

RAMAZAN KOLİSİ HESABI

İktidarın, Türkiye’nin temel sorunlarının konuşulmasını istemediğini belirten Özel, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, “Ramazan Kolisi” hesabını paylaştı. Özel, Ayçiçek yağı, bulgur, makarna nohut, kıyma, un, pirinç ve şeker gibi sekiz temel üründen oluşan ramazan kolisinin 2024 yılında 950 TL’ye alınabildiğini, 2025 itibarıyla ise aynı ürünlerden oluşan kolinin ücretinin bin 600 TL’ye yükseldiğini bildirdi.

ASGARİ ÜCRETTE 74 YILLIK İLK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı deprem bölgesine çağırdığını ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yalnızca bir kenti ziyaret etti orada da beşli çeteye ödül dağıttı. Takmış, ‘Altın hesabı yapma’ diyor. Yapacağım. Asgari ücret ilk defa 2025’te bir Cumhuriyet altını alamaz hale gelmiş. Asgari ücreti, 74 yıldır ilk kez bir Cumhuriyet altını alamaz duruma getiren Erdoğan’ı, Ayşe teyzeye havale ediyorum.”

Özel, emekli ikramiyelerine yönelik tartışmalara da değindi. Emekli ikramiyesinin kıyma karşısındaki alım gücünün dörtte bir oranında azaldığının altını çizen Özel, “Bu fakirliğin, yoksulluğun temel nedeni birinci Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği istikametin tersi istikamete gidenlerdir” yorumunu yaptı.

“KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA”

İktidarın muhalefete yönelik hukuki saldırılarını artırdığını kaydeden Özel, kayyum atamaları ve hukuksuz olarak değerlendirdiği uygulamalar ile ilgili değerlendirmelerini şöyle sıraladı:

“Van Belediyesi’ne kayyum atandı. EMEP’in, DİSK’in, pek çok yapının mensubuna operasyon yapıldı. Bu yapının karşısında tüm muhalefetin düşen şudur ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz! Gaziantep’te işçilerin mücadelesine destek veren BİR-TEK SEN’in Genel Başkanı tutuklandı. Onun isyan ettiği fabrika AKP milletvekilinin fabrikası. Cirosu 3 milyar TL ama emekçinin yemeğine, yol parasına göz gidiyorlar. Çayırhan’da altın yumurtlayan tavuğu kesmek istiyorlar. Çayırhan madencileri, direniyor. Hakkını arayan kim varsa yanında durmaya devam ediyoruz. Gazetecileri, özgür basını susturabileceklerini hesap ediyorlar. Bugün de aralarında dört gazetecinin olduğu 52 kişi şafak operasyonuyla sindirilmeye çalışılıyor. Herkes bu iktidarın sopasının hedefinde. Memleketi yakıyorlar, hepimizi yakıyorlar, hep birlikte sahip çıkmak zorundayız.”

“DOMUZ BAĞCILARIN PARTİSİ”

Özel, HÜDAPAR’ın, “Kürt Çalıştayı” ile ilgili ise şu sözleri kayda geçirdi: “Kürt sorununu HÜDAPAR zemininde tartışmak, CHP’nin kuruluş değerlerine ihanettir. HÜDAPAR, domuz bağcıların partisidir, bayrağa, Atatürk’e karşıdır. Demokrasiden yararlanıp, demokrasiyi ortadan kaldırmak isteyenlerin partisidir HÜDAPAR. HÜDAPAR’a söyleyecek bir şeyim yok ama Sayın Erdoğan’a bir sözüm var, kimler kimlerle beraber?”

YAŞATILAN SÜREÇ 'SİVİL DARBE GİRİŞİMİ'

"Baskılar, hukuksuzluklar, her birimizi bir şekilde tehdit eden, kişilere, kurumlara hatta partilere yönelik siyaset alanıyla ilgili birtakım tasarımları içeren bir sürecin içindeyiz" vurgusunu yapan Özel, şunları söyledi:

"Bu kürsüden kayda geçirmek isterim; Türkiye, bir sivil darbe dinamiğinin işlediği bir sürecin içindedir. Türkiye'de yaşanan ve yaşatılan süreç, bir sivil darbe girişimidir. Darbe, ülkeyi yönetenlere karşı yapılır. Bütün dünya muhalefete, ana muhalefetin gözünün içine bakar. 15 Temmuz’da Meclis’in açılması çağrısını yapmış, milletvekillerini Meclis’e toplamış bir partidir CHP. CHP, darbenin karşısındadır. Cumhuriyetin ve demokrasinin kıymetini çok iyi biliyoruz."

“KURULTAYIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ

CHP lideri Özel’in, “Kurultay’da şaibe” ve CHP’ye yönelik baskılarla ilgili değerlendirmeleri ise şunlar oldu:

"Ekrem İmamoğlu’nun beş ayrı davadan 25 yıl hapsi ve siyasi yasak isteniyor. Belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz tutuklanıyor. Muhalif televizyon kanalları, gazeteler baskı altına alınmaya çalışılıyor. Bu sivil darbe girişimi, CHP’ye karşı da kirli bir planın içinde. Bir meczubun hakaretine karşı açılan bir davayı Ankara’ya gönderip, bir buçuk yıl tutup, bir vesile bu tartışılabilir hale geldiğinde derhal soruşturmaya çağırdılar. ‘Kurulayın onuruna, namusuna kefiliz ve sahip çıkıyoruz’ demek için 81 il başkanımız Ankara’ya geldi. Ama birileri, meczuplardan delil üretmeye çalışıyor."

“DARBEYE KALKIŞILIYOR”

Özgür Özel, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı: